ABD, UNRWA'nın fonunu Mart 2025'e kadar kesti

Dün ABD Temsilciler Meclisinin kabul ettiği 1,2 trilyon dolarlık tasarıyı Senato gece yarısından sonra geçirerek Beyaz Saray'a gönderdi.



ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün imzalaması beklenen geçici bütçede, kıtlık tehlikesinin yaşandığı Gazze'ye insani yardım sağlayan en önemli kuruluş olan UNRWA'ya 1 yıl boyunca hiç fon ayrılmaması öngörüldü.



Metinde, 2024 mali yılının sonu olan ekim ayına kadar, ayrıca 2025 mali yılında da marta kadar UNRWA'ya fon sağlanmayacağı belirtildi.



Hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin oylarıyla kabul edilen ve hükümetin kapanmasını engelleyen geçici bütçede, İsrail'e askeri yardımlar ise artarak devam ettirildi.



İSRAİL'E ASKERİ YARDIMLAR DEVAM EDİYOR



Geçici bütçede yer alan 886 milyar dolarlık ABD Savunma Bakanlığı Bütçesi kapsamında, İsrail'e önceki yıllarda olduğundan biraz daha fazla miktarda, 3,8 milyar dolarlık askeri yardım öngörüldü.



ABD Senatosundan geçen ve halen Temsilciler Meclisinde bekleyen 95 milyar dolarlık ayrı bir pakette ise Ukrayna'ya 60, İsrail'e ise 14 milyar dolarlık kaynak ayrılması öngörülüyor.



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