ABD üssüne Ukrayna kalkanı

ABD'nin Ortadoğu'daki en önemli üslerinden olan Prens Sultan Hava Üssü’nde Ukrayna üretimi drone -savarlar devrede.

Son haftalarda üsse gelen Ukraynalı askeri yetkililerin, Amerikalı askerlere sistemin kullanımı konusunda eğitim verdiği belirtiliyor. Sistemin özellikle İran yapımı droneları tespit ederek önlemede uzmanlaştığı kaydedildi.

TRUMP DAHA ÖNCE REDDETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski’nin drone savunma yardımı teklifini, "Onların yardımına ihtiyacımız yok" diyerek geri çevirmişti.

Ancak Suudi Arabistan'daki üssün İran saldırılarıyla ağır hasar alması ve bir askerin hayatını kaybetmesi, Pentagon’un Ukrayna teknolojisine yönelmesine neden olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, dünyanın en gelişmiş ordusuna sahip ABD’nin Ukrayna teknolojisine ihtiyaç duymasını "savunma boşluğu" olduğunu söylüyor.

ÜS SALDIRILARIN HEDEFİNDE

İran’a yaklaşık 640 kilometre mesafede bulunan Prens Sultan Üssü, savaşın başlamasından bu yana yoğun drone ve füze saldırılarına maruz kaldı.

Bu saldırılarda bir E-3 AWACS erken uyarı uçağı imha edilirken, KC-135 yakıt ikmal uçakları da hasar gördü. Ayrıca bir radar sistemini barındırdığı düşünülen yapı da yok edildi.

PENTAGON YATIRIMI ARTIRDI

ABD Savunma Bakanlığı, drone tehditlerine karşı önlemleri güçlendirmek amacıyla 350 milyon dolarlık yeni bir bütçe ayırdı. Bu kapsamda sensörler, kameralar ve önleyici sistemler gibi çeşitli teknolojiler devreye alınıyor.

Gelişmeler, modern savaşta ucuz ve yaygın drone’ların artan rolünü ve buna karşı geliştirilen savunma teknolojilerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.