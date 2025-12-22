ABD uyardı: Rusya işgalden vazgeçmedi

ABD'nin Miami kenti haftasonu diplomasi geçidine tanıklık etti.

Rus ve Ukraynalı yetkililer ABD heyeti ile ayrı ayrı Miami'de Başkan Donald Trump'ın 20 maddelik barış planını müzakere etti.

Görüşmelerde ABD heyetinde Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner yer aldı. Rus heyete ise Kremlin özel temsilcisi Krill Dimitriyev başkanlık etti. Witkoff görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde "verimli ve yapıcıydı" ifadelerini kullandı.

Kremlin dış politika danışmanı Yuri Uşakov ise "Ukrayna ve Avrupa'nın katkısının barış umutlarını artırmadığını" söyledi.

UKRAYNA 4 KONUYA ODAKLANDI

Miami'deki diğer görüşmelerde heyete Ukrayna başmüzakerecisi Rüstem Umerov başkanlık etti. ABD- Ukrayna görüşmesi dört noktaya odaklandı. 20 maddelik planın geliştirilmesi, güvenlik garantileri, ABD'nin garantileri, Ukrayna'nın yeniden inşası. Witkoff Ukraynalılar ile bir görüşme daha yapılacağını duyurdu.

RUSYA UYARISI

Öte yandan Reuters haber ajansının ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı iddialara göre, görüşmelerde ABD heyeti, Ukrayna heyetini "Rusya işgalden vazgeçmedi" ifadeleriyle uyardı.

Görüşmeler öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin Rusya-Ukrayna arasında danışmanlar düzeyinde toplantı teklifinde bulunduğunu söylemişti. "Avrupalılar da katılmalı" diyen Zelenski teklife kapıyı kapatmamıştı ancak o görüşme gerçekleşmedi.