ABD vatandaşlarına Ortadoğu için güvenlik uyarısı

ABD -İran Savaşı devam ederken, Yemen'deki İran destekli Husiler de özellikle Suudi Arabistan 'a yönelik füze ve dron saldırılarını yoğunlaştırdı.

ABD'nin Bağdat, Beyrut, Kuveyt ve Manama büyükelçilikleri Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışmanın "hızla tırmanabileceğine" işaret ederek vatandaşlarını uyardı. Ortadoğu 'daki güvenlik ortamının karmaşık olduğu ve "beklenmedik bir tırmanışın" yaşanabileceğine dikkat çeken ABD elçilikleri, bölgede bulunan ABD'lilerden dikkatli olmaları, muhtemel uçuş iptalleri, hava sahası kapanmaları ve seyahat aksamalarına hazırlıklı olmalarını istedi.

İran ve desteklediği grupların ABD ile bağlantılı yerleri hedef alabileceği ifade edilen açıklamada, Ortadoğu dışındakiler de dahil olmak üzere ABD'nin diplomatik tesislerinin daha önce hedef alındığı ifade edildi.