Palladino, bakanlığın günlük basın toplantısında Sudan'daki darbe hakkında ABD yönetiminden gelen ilk açıklamayı yaptı.



ABD yönetiminin, Sudan'da darbe olup olmadığına yönelik soruyu Palladino, "Bu Sudan halkı için tarihi bir an, şu anda bu konuda nihai bir değerlendirmemiz yok." şeklinde yanıtladı.



"ABD, barışçıl ve demokratik Sudan'ı kuvvetli şekilde desteklemektedir." ifadesini kullanan Palladino, geçiş otoritesini, yönetimde sivil katılımına izin vermeye davet etti.



"Sudan halkı, kendisini kimin yöneteceğini kendi belirlemelidir." diyen Palladino, ABD'nin şu anki odak noktasının Sudan'daki ABD Büyükelçiliği çalışanları ve vatandaşlarının güvenliği ve refahı olduğunu vurguladı.



Palladino, "Sudan'daki durum şu an değişken, yakından takip ediyoruz." dedi.



AB'DEN SİVİL HÜKÜMET ÇAĞRISI



AB'den, Sudan'da halkın değişim talebini askeri konseyin karşılayamayacağı belirtilerek, yönetimin sivil hükümete devredilmesi çağrısı yapıldı.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.