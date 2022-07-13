ABD ve AB'den Ukrayna'ya 2.7 milyar dolar

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Hazine Bakanlığı ile koordinasyon içinde Dünya Bankası üzerinden özellikle sağlık çalışanlarının maaşının ödenebilmesi için Ukrayna hükûmetine 1,7 milyar dolarlık bütçe yardımı yapıldığını duyurdu.



USAID'den yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Joe Biden'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e bütçe yardımı sözü çerçevesinde, USAID, ABD Hazine Bakanlığı ile koordinasyon halinde Ukrayna hükûmetine 1,7 milyar dolarlık ek bütçe yardımı verdi." ifadesine yer verildi.



Dünya Bankası üzerinden yapılacak bu yardımın Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna bütçesinde oluşan açığın kapanmasına yardımcı olacağı belirtilen açıklamada, son yardımlar ile temel ihtiyaçların karşılanacağı ve özellikle sağlık personelinin maaşlarının ödeneceği aktarıldı.



Açıklamada, USAID'in bugüne kadar Ukrayna hükûmetine 4 milyar dolar doğrudan bütçe yardımı sağladığı, bu sayede Ukrayna'daki birçok temel ihtiyacın karşılanabildiği bildirildi.



AB'DEN 1 MİLYAR EURO



Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya ek 1 milyar euroluk (1 milyar dolar) desteği onayladı.



AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Konseyin bugün onayladığı yardımın Ukrayna'ya bu ay içinde ulaşacağını bildirdi.



Yardım, Komisyonun mayısta teklif ettiği 9 milyar euroya varacak makro-finansal yardım paketinin ilk bölümünü oluşturuyor.



Böylece AB'nin Ukrayna'ya savaşın başından itibaren yaptığı yardım 2,2 milyar euroya ulaşmış olacak.



1,2 milyar euroluk ilk miktar, Rusya ile yaşadığı gerginlik nedeniyle savaştan günler önce ilan edilmişti.