ABD ve Almanya arasında corona virüs aşısı kavgası

Corona virüs tüm dünyada hızla yayılırken virüse karşı aşı geliştirme çalışmaları yapan Alman biyoteknoloji şirketi CureVac, ABD ve Almanya arasında iplerin gerilmesine neden oldu.



Thübingen merkezli CureVac şirketinin araştırmalarını ABD’nin kullanımına sunması için ABD yönetiminin para teklif ettiği haberlerine Almanya’dan sert tepki geldi.



Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin aşının haklarını satın almasını istediği yönündeki haberler üzerine, "Bu virüsü sadece birlikte yenebiliriz. Birbirimize karşı değil" dedi.



Funke medya grubu gazetelerine bir açıklama yapan Maas, "Alman araştırmacılar ilaç ve aşı geliştirmede lider bir rol oynuyor ve başkalarının ayrıcalıklı sonuçlara ulaşmasına izin veremeyiz" diye konuştu.



"ALMANYA SATILIK DEĞİLDİR"



Die Welt gazetesi Alman hükümetine yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Trump’ın CureVac'e üzerinde çalışılan aşının sadece ABD’nin kullanımı için geliştirilmesi kaydıyla "bir milyar dolar" önerdiğini bildirmişti. Gazete Almanya’nın da şirketin Almanya’da kalması için karşı teklifte bulunduğunu aktardı.



Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, "Almanya satılık değildir" dedi. Alman İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise hükümet yetkililerinden bu iddiaların doğru olduğunu duyduğunu ve konu ile ilgili hükümet yetkililerinin bir araya geleceğini kaydetti.



Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Alman hükümetinin aşının Almanya’da ve Avrupa’da geliştirilmesi konusunda çok istekli olduğu belirtilerek, CureVac ile Alman hükümetinin yoğun görüşmeler içerisinde olduğu kaydedildi.



CureVac’ten yapılan açıklamada "speklasyonlar hakkında yorum yapılmayacağı" belirtilerek "şirketin veya teknolojisinin satın alınması ile ilgili iddiaları reddediyoruz" denildi.



Federal Meclis Sağlık Komitesi üyesi Erwin Rüddel, "Şu an kişisel çıkar değil uluslararası işbirliği önemli" dedi.



ABD'li bir yetkili ise haberlerin "abartıldığını" kaydederek "ABD hükümeti aşı konusunda yardım edebileceğini söyleyen 25’ten fazla şirketle görüştü. Bu şirketlerin çoğu zaten hali hazırda ABD fonu alıyor" diye konuştu. ABD'li yetkili ABD’nin aşıyı sadece kendisi için istediği iddiasını da reddetti ve bulunacak bir çözümün bütün dünya ile de paylaşılacağını aktardı.

