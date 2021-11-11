ABD ve Çin'den iklim anlaşması

Anlaşma İskoçya'nın Glasgow kentindeki BM İklim zirvesinde, ABD'nin iklim elçisi John Kerry ve Çinli mevkidaşı Xie Zhenhua tarafından duyuruldu. Ayrıca yayımlanan ortak açıklamada, ABD ve Çin'in, diğer ülkelerle çalışıp iklim değişiklikle mücadele etmeye hazır olduğu belirtildi.



Anlaşma kapsamında Çin, Paris iklim anlaşmasının hedeflerine ulaşabilmek için gösterdiği eforu arttıracak. Çin ve ABD, fosil yakıtların kullanılmasını azaltacak finansal yatırımlar gerçekleştirecek.



Çin ve ABD, iklim değişikliğiyle mücadeleyi arttırmak için iletişimde kalıp, ortak adımlar atmaya devam edecek.

