ABD ve Çin'den iklim anlaşması

Dünyada en çok karbon dioksit salınımı yapan ABD ve Çin iklim değişikliğiyle mücadele için daha fazla işbirliği yapma kararı aldı. Anlaşma kapsamında metan gazı salınımı ve kömür tüketimini azaltmak ve ormanları korumak da yer alıyor.

Haberler - NTV Haber 11.11.2021 - 01:16

ABD ve Çin'den iklim anlaşması

Anlaşma İskoçya'nın Glasgow kentindeki BM İklim zirvesinde, ABD'nin iklim elçisi John Kerry ve Çinli mevkidaşı Xie Zhenhua tarafından duyuruldu. Ayrıca yayımlanan ortak açıklamada, ABD ve 'in, diğer ülkelerle çalışıp iklim değişiklikle mücadele etmeye hazır olduğu belirtildi.

Anlaşma kapsamında Çin, Paris iklim anlaşmasının hedeflerine ulaşabilmek için gösterdiği eforu arttıracak. Çin ve ABD, fosil yakıtların kullanılmasını azaltacak finansal yatırımlar gerçekleştirecek.

Çin ve ABD, iklim değişikliğiyle mücadeleyi arttırmak için iletişimde kalıp, ortak adımlar atmaya devam edecek.

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