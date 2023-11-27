ABD ve Çin'den sera gazı toplantısı: Emisyonda aslan payı onların

Dünyanın en fazla karbon emisyonuna yol açan iki ülkesi olan Çin ile ABD arasında anlayış birliği, küresel iklim değişikliğiyle mücadele çabalarının başarısı açısından kritik görülüyor.



ABD'nin İklim Değişikliği Özel Temsilcisi John Kerry ile Çin'in İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Şie Cınhua, Çin'de ve ABD'de yaptığı görüşmelerin ardından, iki ülke arasında iklim işbirliği çalışma grubunu yeniden faaliyete geçirme kararı almıştı.



Kerry ve Şie, California eyaletinin Sunnylands şehrinde 4 günlük görüşmenin ardından 15 Kasım'da yaptıkları ortak açıklamada, iki ülkenin, "2030'a kadar yenilenebilir enerji kapasitesinin küresel ölçekte artırılması" ve "kömür, petrol ve doğal gazın ikamesinin hızlandırılması" için birlikte çalışma konusunda uzlaştığını duyurmuştu.



Uzlaşma kapsamında iki ülkenin, metan gibi sera etkisine yol açan karbondioksit dışındaki gazların kontrolünü, karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik 2035 vadeli planlarına dahil edeceği belirtilmişti.



Çin, emisyon azaltma stratejisi kapsamında ilk kez metan gazının kontrolüyle ilgili taahhütte bulunmuştu.



Ülkeler, ayrıca orman kaybına ve plastik kirliliğine karşı da ortak mücadele kararı almıştı.



Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, Çin 2022'de 12,1 gigatonla en fazla karbon emisyonuna yol açan ülke olurken, onu 4,7 gigaton ile ABD izledi.



Pekin yönetimi, iklim hedefleri kapsamında karbon emisyonlarını 2030'dan itibaren azaltmayı ve 2060'ta "karbon nötr" olmayı hedefliyor.