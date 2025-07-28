ABD ve Çin'in ticaret görüşmelerinin üçüncü turu İsveç'te başladı

ABD basınında yer alan haberlere göre, iki gün sürecek görüşmelerde, ABD tarafını Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin tarafını Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng liderliğindeki heyet temsil edecek.



ABD'li ve Çinli yetkililerin gündeminde, "tarife ateşkesinin" süresinin uzatılması, fentanil kaçakçılığıyla ilgili tarifeler ve Çin'in yaptırım altındaki Rusya ve İran'dan petrol alımları gibi konular yer alacak.



TARİFE RESTLEŞMESİ VE İLİŞKİLERDE GERİLİM

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına yönelik ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarırken, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.



Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı. Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.



İki ülke yetkilileri görüşmelerin ikinci turu için haziranda Londra'da bir araya gelmiş ve Cenevre'de daha önce varılan ticaret anlaşmasının uygulanması için bir "çerçeve" üzerinde anlaşma sağladıklarını açıklamışlardı.