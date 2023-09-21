ABD ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni HIV aşısının faz-1 denemelerine başlandı

Açıklamada, yeni aşının 2004'ten beri geliştirildiği ve NIH tarafından finanse edildiği belirtildi.



Güney Afrika Cumhuriyeti, "dünyada HIV vakalarının en çok görüldüğü ülke" olma özelliği taşıyor.



Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) verilerine göre, ülkede 7,7 milyon civarında HIV taşıyıcısı bulunuyor.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 2022 itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 39 milyon kişi HIV taşıyor. Dünya genelinde her 5 HIV taşıyıcısından 1'i Güney Afrika'da yaşıyor.

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