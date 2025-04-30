ABD ve İngiltere, bir kez daha Yemen’i vurdu

İngiltere Savunma Bakanlığı, 29 Nisan Salı günü ABD kuvvetleri ile birlikte Yemen’deki Husi hedeflerine yönelik ortak hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırının Husilerin askeri üretim tesislerini hedef aldığı belirtilerek, "Titiz bir istihbarat analizi sonucunda Sana’nın yaklaşık 15 mil güneyinde Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi’ndeki gemilere yaptığı saldırılarda kullanılan türden insansız hava araçlarının (İHA) üretildiği bir bina kümesi tespit edildi" ifadelerine yer verildi.



“HASSAS GÜDÜMLÜ BOMBALAR KULLANILDI”



Voyager tankerlerinden havada yakıt ikmali yapan Typhoon FGR4 savaş uçaklarının söz konusu hedefleri Paveway IV tipi hassas güdümlü bombalarla vurduğu aktarılan açıklamada, "Hedeflerin sivillere veya askeri olmayan altyapıya yönelik riski en aza indirecek şekilde vurulabilmesi için çok dikkatli bir planlama yapılmıştır. Ek önlem olarak, saldırı bölgede sivillerin bulunma ihtimalinin daha da az olduğu gece saatlerinde gerçekleştirilmiştir. Tüm uçaklarımız daha sonra güvenli bir şekilde üslerine dönmüştür" denildi.



Saldırının İngiltere hükümetinin politikaları ile uyumlu olarak, Kasım 2023’ten bu yana Kızıldeniz’de seyrüsefer özgürlüğünü tehdit eden, uluslararası gemilere saldıran ve masum denizcilerin ölümüne yol açan Husilerin kabiliyetlerini zayıflatma amacıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.



PENTAGON: BİNİ AŞKIN HEDEF VURULDU



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da dün bir açıklama yaparak Washington yönetiminin mart ayının ortasında Yemen’deki Husilere başlattığı son saldırılar kapsamında binden fazla hedefin vurulduğunu bildirdi.



Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu saldırılarda bazı Husi “savaşçılarının ve liderlerinin” öldürüldüğünü söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da pazar günü yaptığı açıklamada, son saldırılarda 800’ü aşkın hedefin vurulduğunu belirtmiş, yüzlerce Husi’nin öldürüldüğünü iddia etmişti.

Öte yandan, ABD’nin Yemen’de bir göçmen merkezini vurması üzerine en az 68 kişi hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklamada da gelen ilk bilgilere göre ölenlerin göçmen olduğu ifade edilmişti. ABD’li bir savunma yetkilisi ise ordunun Yemen’deki saldırılardan kaynaklanan sivil ölümlerine dair bilgilerin incelendiğini söylemişti.

