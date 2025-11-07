ABD ve İngiltere, Şara'ya yönelik yaptırımları kaldırdı

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattab’a yönelik yaptırımları kaldırdı. Karar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Perşembe günü aldığı benzer kararın ardından geldi. Avrupa Birliği de yaptırımların kaldırılmasını kısa süre içinde kendi tedbirlerine yansıtacağını açıkladı.

Şara ve Hattab daha önce El Kaide ve IŞİD bağlantılı kişi listesinde yer almış, bu nedenle malvarlığı dondurma ve seyahat yasağı gibi kısıtlamalara tabi tutulmuştu.

“AKTİF BİR BAĞI KALMADI”

BM Güvenlik Konseyi, yaptırımların kaldırılmasını “Şara’nın artık bu örgütlerle aktif bir bağının bulunmaması” gerekçesiyle onayladı.

Bu gelişme, Suriye liderinin önümüzdeki hafta ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağı görüşme öncesine denk geldi. Bu, bir Suriye devlet başkanının Washington’a yapacağı ilk resmi ziyaret olacak.

Trump yönetimi son aylarda Suriye’ye yönelik yaptırımların gevşetilmesi için yoğun diplomatik girişimlerde bulunmuştu. Başkan Trump, mayıs ayında yaptığı açıklamada, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımlarının büyük kısmını kaldıracağını duyurmuştu.

Geçtiğimiz aralık ayında Beşar Esad’ı devirerek iktidara gelen Şara, o tarihten bu yana uluslararası alanda Suriye’nin yeniden tanınması için diplomatik temaslarını artırmış durumda.



Avrupa Komisyonu sözcüsü, yaptırımların kaldırılmasına rağmen Suriye’ye yönelik silah ve güvenlik kısıtlamalarının devam edeceğini belirterek, “Suriye halkının geleceğini Suriyelilerin belirleyeceği barışçıl ve kapsayıcı bir geçiş sürecine desteğimizi sürdürüyoruz” dedi.