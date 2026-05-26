ABD ve İran arasında anlaşma düğümü çözülecek mi?

ABD ve İran arasındaki savaşı bitirebilecek anlaşma için pazarlıklar devam ediyor. Pazarlıklara paralel olarak İran’ın güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ta ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un İran güçleriyle Hürmüz Boğazı'nda çatışmaya girildiğini açıklaması “anlaşma olmayacak mı” sorusunu da beraberinde getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yeni dalga saldırıların ardından konuştu. İran ile anlaşmaya yönelik müzakerelerin "birkaç gün sürebileceğini" belirtti. ABD Merkez Komutanlığı yaptığı açıklamada, askerleri "İran güçlerinin oluşturduğu tehditlerden korumak" amacıyla yeni saldırılar düzenlediğini duyurmuştu.

Saldırılarda mayın döşemeye çalışan tekneler ve füze fırlatma rampaları gibi hedeflerin vurulduğunu belirten ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Hürmüz Boğazı'nın "bir şekilde" açık kalması gerektiğini söyledi. Rubio, "Boğaz açık kalmalı, öyle ya da böyle açık kalacak" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio İran ile yapılan görüşmelerin, anlaşmanın metni üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle tıkanmalar yaşadığını "Bir kelime, bir cümle üzerindeki anlaşmazlıklar çözülecek," dedi.