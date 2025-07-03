ABD ve İran arasında yeni nükleer müzakere iddiası

ABD'li yayın kuruluşu Axios, ABD ile İran arasında yeni bir nükleer müzakere gerçekleşeceğini öne sürdü.

Axios'un Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı habere göre görüşme önümüzdeki hafta Norveç'te gerçekleşebilir. Tarafların olası müzakerelerde yine aynı isimler tarafından temsil edileceği belirtiliyor.

Görüşmelere ABD'den Beyaz Saray Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff'un, İran'dan ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin katılması bekleniyor.

İddia edilen görüşme gerçekleşirse iki ülke arasında, geçen ay İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıdan bu yana doğrudan görüşmeler yeniden başlamış olacak.

Tahran, hafta başında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tüm işbirliğini askıya alan yeni bir yasayı yürürlüğe koymuştu.