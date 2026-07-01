ABD ve İran heyetleri Doha'da dolaylı görüşmelere başladı

Katar'ın başkenti Doha 'da, ABD ve İran teknik heyetleri arasında bölgedeki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakat zaptı çerçevesinde dolaylı görüşmeler başladı.

Reuters'a konuşan görüşmelere aşina kaynaklar, müzakerelerde Katar ve Pakistan'ın arabuluculuk yaptığını belirtiyor.

Müzakere sürecine doğrudan vakıf bir kaynak, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın, çarşamba günü başlayan teknik oturumların zeminini hazırlamak üzere salı günü Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman ile görüştüğünü aktardı.

Kaynak, Amerikalı üst düzey isimlerin teknik görüşmelerin bizzat içinde yer almadığını ifade etti.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan diplomatik kaynaklar da ABD ve İran heyetlerinin Doha'daki dolaylı temaslarında, Leman Gölü Zirvesi'nde elde edilen ilerlemenin üzerine inşa edilen mutabakat zaptını ele aldığını bildirdi.

Diplomat, Kushner ve Witkoff'un Katar Başbakanı ile salı günü yaptıkları görüşmenin ardından teknik oturumlara katılmadığı bilgisini teyit etti.

Hem Washington hem de Tahran, Katar'daki görüşmeler için temsilci göndereceğini daha önce açıklamıştı.

Katar ve Pakistan'ın kolaylaştırıcılığında şekillenen mutabakat zaptı; 28 Şubat günü ABD ve İsrail'in ortak hava saldırılarıyla başlayan savaşta 60 günlük bir ateşkes öngörüyor.

Belge ayrıca, abluka altındaki Hürmüz Boğazı'nın kalıcı olarak yeniden açılmasını, savaşı tamamen sonlandıracak nihai anlaşma için bir takvim belirlenmesini ve İran'ın nükleer programı üzerinde uzlaşıya varılmasını kapsıyor.

DOĞRUDAN MÜZAKERE İDDİASINA TAHRAN'DAN YALANLAMA

İranlı yetkililerin görüşmeler için çarşamba günü Doha'ya hareket ettiği belirtilirken, Tahran yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın doğrudan müzakere yapılacağı yönündeki iddialarını yalanladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Doha'ya giden delegasyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Gharibabadi'nin başkanlık ettiğini doğruladı .

Sözcü Bekai, İranlı yetkililerin gelecek günlerde Amerikan tarafıyla hiçbir düzeyde müzakere yapma planı olmadığını açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Kushner ve Witkoff'un salı günü Katar Başbakanı ile görüştüğü teyit edildi. Görüşmede iki ülke temsilcisinin arabulucularla bir araya geldiği, tarafların mutabakat zaptı çerçevesinde süren ABD-İran görüşmelerini ele aldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, toplantıda Lübnan'daki gelişmeler de değerlendirildi.

Doha'daki teknik görüşmelerin gündeminde, Hürmüz Boğazı'nın kalıcı olarak açık tutulmasının yanı sıra ABD yaptırımları sebebiyle dondurulan İran varlıkları ve fonlarının serbest bırakılması başlıkları yer alıyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasından bu yana iki ülke arasında Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik iddiaları nedeniyle zaman zaman sıcak temas yaşansa da son günlerde bölgedeki askeri hareketliliğin azaldığı gözleniyor.