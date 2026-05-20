ABD ve İran pazarlık ederken Çin tankerleri Hürmüz'ü geçti

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Çin ziyareti sürerken ABD ve İran da anlaşma için pazarlık ediyor. Karşılıklı görüş alışverişi arabulcular tarafından yapılırken 20 Mayıs'ta yaklaşık 4 milyon varil Irak ham petrolü taşıyan iki Çin süper tankerinin Hürmüz Boğazı ’ndan geçmesi olası anlaşma için umutları artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Yardımcısı JD Vance, Tahran’ın yeni teklifi üzerine planlanan askeri operasyonu ertelediklerini ve görüşmelerin iyi gittiğini açıkladı.

Ancak Trump, anlaşma olmazsa birkaç gün içinde yeni saldırıların yapılacağını da vurguladı. Müzakerelerde İran liderliğinin bölünmüş yapısı nedeniyle zorluklar yaşandığını belirten ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD'nin amacının bölgede nükleer silahlanma yarışını önlemek olduğunu söyledi. İranlı yetkili İbrahim Azizi ise saldırının ertelenmesini İran’ın askeri yanıtından çekinilmesine bağladı.

İran resmi medyasına göre Tahran son teklif olarak Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın bitmesini, ABD güçlerinin çekilmesini, tazminat ödenmesini, yaptırımların, deniz ablukasının ve dondurulan fonların kaldırılmasını içeriyor. İran'ın yeniden öne sürdüğü şartların geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Trump'ın "çöp" diyerek reddettiği teklifle aynı olması dikkat çekiyor.