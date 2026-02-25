ABD ve İran yarın görüşecek. İran heyeti Cenevre'ye doğru yola çıktı

ABD iel İran arasında üçüncü tur görüşmeleri yapılacak. İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi liderlik ediyor.



Amerikan heyetindeyse Başkan Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner bulunuyor.



Taraflar bir önceki görüşmeyi de İsviçre'nin Cenevre kentinde yapmıştı. Üçüncü tur müzakerelere de Umman arabuluculuk yapacak.



İran devlet televizyonunun haberine göre, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve beraberindeki heyet, Tahran'dan Cenevre'ye hareket etti.



PEZEŞKİYAN'DAN MÜZAKERE DEĞERLENDİRMESİ



İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Mazenderan eyaletinde katıldığı bir programda konuşan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde devam edecek nükleer görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, "Bu süreç yarın Cenevre'de Dışişleri Bakanı'nın (Abbas Arakçi) katılımıyla devam edecek. Hükümet olarak, Devrim Rehberi'nin (Hamaney) yönlendirmesi ve talimatları doğrultusunda müzakere sürecini yönlendirmeye ve 'ne savaş ne de barış' şeklindeki yıpratıcı durumun üstesinden gelecek şekilde yönetmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin iyi bir gelecek vadettiğini söyleyen Pezeşkiyan, "Müzakere süreci istenen sonucu verirse, önümüzdeki engelleri kaldırmak ve ülkenin kalkınma sürecini daha hızlı ve kolay bir şekilde ilerletmek şüphesiz mümkün olacaktır." dedi.

Pezeşkiyan, komşu ülkelerle ilişkilerin önemli ölçüde geliştiğini ve bunu daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını da sözlerine ekledi.



İRAN VE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor.

Müzakerelerde, zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.