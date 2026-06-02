ABD ve İran'dan çelişkili müzakere açıklamaları. Trump "devam ediyor" dedi, İran basını yalanladı

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının, İran-ABD müzakere süreci hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İran-ABD arasında şu anda mesaj alışverişi durdu.

ABD Başkanı Trump'ın, İran ile görüşmelerin devam ettiğine dair açıklamasına rağmen görüşmelerin birkaç gündür durdurulduğunu aktaran söz konusu kaynak, İran'ın ABD'ye son mesajının İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan ile ilgili olduğunu belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başta olmak üzere İranlı yetkililer, dün yaptıkları açıklamalarda, Lübnan'daki saldırıların durdurulmasının da İran-ABD arasındaki geçici ateşkesin parçası olduğunu belirterek, buna karşılık verileceğini duyurmuştu.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran'ın arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu, görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail’in Lübnan’a saldırıları sonlandırmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğunu bildirmişti.

Haberde ayrıca, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı tamamen kapatmayı ve Babulmendeb Boğazı dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı belirtilmişti.



İSRAİL LÜBNAN'A SALDIRILARI ARTTI, TRUMP DEVREYE GİRDİ



ABD-İran hattındaki diplomasi arayışları,, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığını büyütme hamlesi ile kesintiye uğradı. ABD Başkanı Donald Trump devreye girdi, İsrail ve Hizbullah arasında kısmi ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Trump, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a asker gönderme kararı alan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. "Oldukça verimli bir görüşmeydi" ifadesini kullanan Trump, ateşkes kararını sosyal medyadan duyurdu.



Trump, "İsrail ve Hizbullah birbirine saldırmamayı kabul etti. İsrail, Beyrut'a asker göndermeyecek" derken, Beyrut'a giden İsrail askerlerinin de geri döndüğünü belirtti. Trump, açıklamasında, üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah'la da görüştüğünü duyurdu.



“GELECEK HAFTA ANLAŞMAYA VARABİLİRİZ”



Trump, Lübnan'daki ateşkes ilanının ardından Amerikan ABC News kanalına konuştu. İran'la olası bir anlaşmaya ilişkin takvim açıklayan Trump, "Ateşkesin uzatılması ve Hürmüz'ün açılmasına yönelik İran'la gelecek hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum." dedi.



İsrail Başbakanı Netanyahu ise tehdit dilini sürdürdü. Netanyahu, "Hizbullah'ın İsrail'i vurması halinde Beyrut'taki terör hedeflerine saldıracağız" dedi. Hizbullah'ın ateşkes şartının aksine, Lübnan'ın güneyinde saldırıları sürdüreceklerini söyledi.