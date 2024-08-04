ABD ve İran'dan gizli toplantı: "Netanyahu'nun oyununa gelmeyin"

Kuveyt basınının iddiasına göre, ABD'li yetkililer gizlice İran'a giderek İranlı yetkililerden oluşan bir heyetle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ABD'li yetkililer, "Netanyahu büyük bir bölgesel savaş ve İran'ın sonunu getirmek istiyor. Netanyahu'nun oyununa gelmeyin" diye uyarıda bulundu. Gröüşmede, ABD Başkanı Biden'ın İran ile savaşmak istemediği, Netanyahu'dan hiç memnun olmadığı ve İran'ın saldırması durumunda İsrail'i savunacakları ancak büyük savaş istemedikleri dile getirildi.

ABD ve İran'dan gizli toplantı: "Netanyahu'nun oyununa gelmeyin"

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından , 'i sorumlu tutarak intikam yemini etti.

Kuveyt gazetesi El Ceride'nin iddiasına göre tırmanan gerilimin ortasında, 'li yetkililer gizlice 'a giderek, "İsrail'e saldırıp Netanyahu'nun oyununa gelmeyin" diye uyarıda bulundu.

Gazetenin iddiasına göre, İsrail Başbakanı tarafından planlanan büyük bir savaştan kaçınmak için Tahran liderlerine "sakinlik ve uyarı" mesajı iletildi.

Dünya alarma geçti: İran-İsrail gerilimi nasıl sonuçlanacak?

Dünya alarma geçti: İran-İsrail gerilimi nasıl sonuçlanacak?

Haberi Görüntüle

TOPYEKÜN SAVAŞ İSTEMİYOR

'ın 'e saldırması durumunda ABD'nin İsrail'in yanında yer alarak savunmasına destek olacağını belirten yetkililer büyük bir savaş istemediklerini vurguladı.

Gazetenin iddiasına göre ABD'li yetkililer istihbarat-dışişleri ekibiyle 2 saatlik kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

Netanyahu: İsrail, Philadelphia Koridoru'ndan çekilmeyecek

Netanyahu: İsrail, Philadelphia Koridoru'ndan çekilmeyecek

Haberi Görüntüle

"NETANYAHU KONTROLDEN ÇIKTI"

hükümeti olarak İsmail Haniye suikastından haberlerinin olmadığını ifade eden yetkililer, Netanyahu'nun kontrolden çıktığını dile getirerek, "Netanyahu büyük bir bölgesel savaş istiyor. 'ı yıkmak istiyor. Netanyahu'nun oyununa gelmeyin" diye uyarıda bulundu.

Görüşmede ABD heyeti, iyi niyet göstergesi olarak 'daki bazı Mossad ajanlarının listesini İran'a verdi.

Heyet İran'a, "Prestij için bir saldırı yapmanızı anlıyoruz. Ama büyütmeyin. Hemen bir nükleer anlaşma yaparsak, Netanyahu'ya en büyük darbeyi vurursunuz" dedi.

Ortadoğu'da topyekün savaşı durdurabilecek bir şey var mı?

Ortadoğu'da topyekün savaşı durdurabilecek bir şey var mı?

Haberi Görüntüle

"YENİ BÖLGESEL DENKLEMLER"

El Ceride'nin haberinde Biden'ın ile savaşmak istemediği, Netanyahu'dan hiç memnun olmadığı ve 'ın saldırması durumunda 'i savunacakları ancak topyekün savaş istemedikleri İran heyetine iletildi.

Heyet, Biden yönetiminin temel değişiklikler yapmak ve mevcut İsrail Başbakanı'nı dışlayan yeni bölgesel denklemler kurmak istediğini açıkladı.

'li heyet tarafından ayrıca, "Netanyahu'nun iktidardaki varlığı, kontrolden çıktıktan sonra küresel güvenliğe ve barışa hizmet etmiyor" ifadeleri vurgulandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

NTV ekibi büyük patlamanın olduğu limanda

DÜNYA HABERLERİ

İran'dan İsrail'e tehdit: "Yanıtımız sert ve acı verici olacak"

İran'dan İsrail'e tehdit: "Yanıtımız sert ve acı verici olacak"

Paşinyan yönetiminden Ankara'ya mesaj: "Normalleşmeye hazırız"

Paşinyan yönetiminden Ankara'ya mesaj: "Normalleşmeye hazırız"

Bakan Fidan, Mısır'da: Refah sınırına gidecek

Bakan Fidan, Mısır'da: Refah sınırına gidecek

Rusya: Donetsk bölgesinde bir yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya: Donetsk bölgesinde bir yerleşim birimini ele geçirdik

Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, İran’a gidiyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, İran’a gidiyor

Netanyahu: İsrail, Philadelphia Koridoru'ndan çekilmeyecek

Netanyahu: İsrail, Philadelphia Koridoru'ndan çekilmeyecek

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...