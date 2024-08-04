ABD ve İran'dan gizli toplantı: "Netanyahu'nun oyununa gelmeyin"

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran, İsrail'i sorumlu tutarak intikam yemini etti.



Kuveyt gazetesi El Ceride'nin iddiasına göre tırmanan gerilimin ortasında, ABD'li yetkililer gizlice İran'a giderek, "İsrail'e saldırıp Netanyahu'nun oyununa gelmeyin" diye uyarıda bulundu.



Gazetenin iddiasına göre, İsrail Başbakanı tarafından planlanan büyük bir savaştan kaçınmak için Tahran liderlerine "sakinlik ve uyarı" mesajı iletildi.

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ABD TOPYEKÜN SAVAŞ İSTEMİYOR



İran'ın İsrail'e saldırması durumunda ABD'nin İsrail'in yanında yer alarak savunmasına destek olacağını belirten yetkililer büyük bir savaş istemediklerini vurguladı.



Gazetenin iddiasına göre ABD'li yetkililer İran istihbarat-dışişleri ekibiyle 2 saatlik kritik bir görüşme gerçekleştirildi.



"NETANYAHU KONTROLDEN ÇIKTI"



ABD hükümeti olarak İsmail Haniye suikastından haberlerinin olmadığını ifade eden yetkililer, Netanyahu'nun kontrolden çıktığını dile getirerek, "Netanyahu büyük bir bölgesel savaş istiyor. İran'ı yıkmak istiyor. Netanyahu'nun oyununa gelmeyin" diye uyarıda bulundu.



Görüşmede ABD heyeti, iyi niyet göstergesi olarak İran'daki bazı Mossad ajanlarının listesini İran'a verdi.



Heyet İran'a, "Prestij için bir saldırı yapmanızı anlıyoruz. Ama büyütmeyin. Hemen bir nükleer anlaşma yaparsak, Netanyahu'ya en büyük darbeyi vurursunuz" dedi.



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"YENİ BÖLGESEL DENKLEMLER"



El Ceride'nin haberinde Biden'ın İran ile savaşmak istemediği, Netanyahu'dan hiç memnun olmadığı ve İran'ın saldırması durumunda İsrail'i savunacakları ancak topyekün savaş istemedikleri İran heyetine iletildi.



Heyet, Biden yönetiminin temel değişiklikler yapmak ve mevcut İsrail Başbakanı'nı dışlayan yeni bölgesel denklemler kurmak istediğini açıkladı.



ABD'li heyet tarafından ayrıca, "Netanyahu'nun iktidardaki varlığı, kontrolden çıktıktan sonra küresel güvenliğe ve barışa hizmet etmiyor" ifadeleri vurgulandı.