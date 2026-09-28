ABD ve İran'dan karşılıklı açıklamalar

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD televizyon kanalı NBC'ye konuştu. Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump 'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma teklifini kamuoyu önünde reddetmesinin ardından ülkesinin ABD ile yeniden savaşa girmeye hazır olduğunu ancak diplomasiden henüz vazgeçmediğini söyledi.



İranlı bakan, NBC News'in "Meet the Press" programında yaptığı açıklamada, "Savaşın yeniden başlamasına tamamen hazırız. Yeni bir saldırı karşısında, bu kıyamet savaşı anlamına gelse bile kararlı duruyoruz. Aynı zamanda diplomasiye de hazırız. Seçim Başkan Trump'a bağlı." dedi.

"DİPLOMASİYE DÖNMEMEMİZ İÇİN HİÇBİR NEDNE YOK"



Trump'ın kamuoyuna yaptığı açıklamalara rağmen teklifin arabulucular aracılığıyla İran'a hâlâ resmi olarak iletilmediğini söyleyen Abbas Arakçi, İran'ın çatışmayı sona erdirecek bir anlaşmanın parçası olarak boğazı yeniden açmaya hazır olduğunu tekrarladı. İran Dışişleri Bakanı, "Bunun karşılığında yasadışı şekilde dondurulan paramızın ve varlıklarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Petrolümüzü satabilmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



Diplomasiye vurgu yapan Arakçi, "Bize sorarsanız diplomasiye dönmememiz için hiçbir neden yok. Hala diplomasi için çaba gösteriyorum, çünkü barış için hiçbir fırsatı kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum"

ifadelerini kullandı.



ABD'deki ara seçimlerle ilgilenmediklerini vurgulayan Arakçi, "Biz ulusal çıkarlarımızla ilgileniyoruz" dedi.

TRUMP: BU HAFTA İRAN'LA DAHA FAZLA GÖRÜŞME YAPILMASINI BEKLİYORUM

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan haber sitesi Axios'a İran'a yönelik açıklamalar yaptı. Telefonla bağlanarak röportaj veren Trump, "Bu hafta İran'la daha fazla görüşme yapılmasını bekliyorum. Anlaşma yapmak istiyorlar ancak bu, benim yapmak istediğim anlaşma değil. Bu, belki bir yıl önce kabul etmiş olabileceğimiz bir anlaşma. Fazla ileri gittiler." ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılmasını düşünüp düşünmediği sorulan Donald Trump, "Bunu her zaman düşünüyorum" cevabını verdi.



İRAN, KATAR ARACILIĞIYLA ABD'YE PLAN SUNMUŞTU



İran, bu hafta New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında arabulucu Katar aracılığıyla ABD'ye iletilen planın parçası olarak Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı ve küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip boğazdan normal deniz geçişini 7 gün içinde yeniden başlatmayı teklif etmişti. Trump, dün bu teklifi reddettiğini söyleyerek, "Tekliflerini reddettim. Çok ağır kaybettikleri için Boğaz'ı derhal açacakları bir anlaşma yapmak istiyorlar" demişti.



Katarlı arabulucuların bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ayrı ayrı görüşmesi bekleniyor.