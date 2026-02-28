ABD ve İsrail İran'a saldırıyor, İran ABD üslerini vuruyor

ABD ve İsrail, İran'a yönelik operasyon başlattı. İsrail Savunma Bakan Yisrael Katz sabah saatlerinde İsrail'in İran'a karşı önleyici saldırı başlattığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından operasyona ABD'nin de dahil olduğu açıklandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre ise başkent Tahran’da patlama sesleri duyuldu. İran medyası, merkezdeki üç ayrı noktada patlamalar gerçekleştiğini, iki ayrı noktadan da dumanların yükseldiğini belirtti. Tahran'ın kuzeyinde iki patlama daha gerçekleştiği, doğu ve batı bölgelerinde de patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

Saat 11.00 sıralarında İran'dan misilleme geldi ve İran'ın İsrail'e füze saldırısı başlattığı duyuruldu. Tel Aviv'de çalan sirenler nedeniyle birçok kişi kentteki metro istasyonlarına sığındı. Hayfa kentinde ise hava savunma sistemleri, bir füzeyi imha etti.

İşte bölgeden gelen son haberler…

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN OKUL SALDIRISINA CEVAP

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya platformu X üzerinden mesaj paylaştı. İsrail ve ABD'nin saldırıları sırasında bir okulun da vurulması ve en az 51 çocuğun ölmesi üzerine Arakçi, “Okulu güpegündüz ve çocuklarla doluyken bombaladılar. Onlarca masum çocuk burada öldürüldü. İran halkına yönelik bu suçlar yanıtsız kalmayacak”. ifadelerini kullandı.

UMMAN'DAN ABD'YE VE İSRAİL'E KINAMA

İran ve ABD arasındaki müzakerelerde arabuluculuk yapan Umman'dan saldırılara dair açıklama geldi. Umman Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye “bu sizin savaşınız” değil mesajını verdi. Umman Dışişleri Bakanı, bu durumun ne ABD'nin çıkarlarına ne de küresel barış davasına hizmet ettiğini söyledi. Arabulucu Umman açıklamasında İran'a yapılan ABD-İsrail saldırılarını kınadığını belirtti..

PEŞPEŞE PATLAMALAR

Karşılıklı füze saldırılarında Dubai ve Doha'da patlama sesleri duyulduğu belirtildi. İran'ın füze salvolarına karşı İsrail'den de açıklama geldi. Tüm kutsal mekanların acild durum ilan edildiği için ziyarete kapatıldığı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, ülkeye gelen yeni bir füze dalgasını önlediklerini açıkladı.

İRAN: “NETANYAHU VE TRUMP'IN SALDIRISI KANUN DIŞI”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi saldırılara ilişkin sert mesajlar verdi. Arakçi, “Netanyahu ve Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü savaşın ‘tamamen kışkırtılmamış, yasadışı ve gayrimeşru” olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı, İran Ordusu’nun “bu günler için hazır olduğunu" ifade etti.

İRAN'DAN YENİ SALVO

İran Ordusu yaptığı açıklamada İsrail'e karşı onlarca insansız hava aracıyla yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu.

İran'ın bölgedeki müttefiklerinden Iraklı Ketaib Hizbullah'ı, yakında ABD üslerine saldıracaklarını duyurdu.

İsrail Ordusu, İran'dan kendi topraklarına doğru yeni bir füze dalgası fırlatıldığını açıkladı. Füzelerin isabet ettiğine ve olası hasarlara dair bir açıklama henüz yapılmadı.

İran'dan fırlatılan bir füze ise Suriye'ye düştü. Suriye'de Süveyda kentine düşen bir füze nedeniyle 4 kişinin öldüğü açıklandı.

İRAN'DA OKULLAR VURULDU EN AZ 51 ÇOCUK ÖLDÜ

İran'ın Mehr haber ajansı, başkent Tahran'ın doğusundaki bir okula düzenlenen saldırıda en az 2 öğrencinin öldüğünü bildirdi.

İran'ın Tasnim Ajansı'na göre ülkenin güneyindeki Minab'da bir ilkokula düzenlenen İsrail saldırısında en az 51 çocuğun öldüğü iddia edildi.

İSRAİL: YÜZLERCE ASKERİ HEDEFİ VURDUK

İsrail ordusu, İran'ın batısına yönelik hava saldırıları sırasında füze rampaları da dahil olmak üzere "yüzlerce İran askeri hedefini" vurduğunu iddia eden bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, hava kuvvetlerinin İran'dan gelebilecek misilleme saldırılarını önlemek için çalıştığı da belirtildi.

HAMANEY'İN VURULAN YERLEŞKESİ GÖRÜNTÜLENDİ