ABD ve İsrail savunma bakanları  Refah operasyonu için masada

ABD ve İsrail arasındaki temaslar, gerginliğe rağmen devam ediyor.

Pentagon, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant arasında, 1 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze'nin Refah bölgesine yapılacak bir kara harekâtına alternatifleri görüşeceğini duyurdu.



Görüşme, Birlemiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulunan kararının kabul edilmesinin ardından iki ülke arasında yükselen tansiyonun ortasında, bugün ilerleyen saatlerde gerçekleşecek.



ABD'nin çekimser kalarak, BM'deki ateşkes kararını ilk kez engellememesi, Netanyahu'nun Refah operasyonunu görüşmek üzere bir İsrail heyetinin ABD'ye yapacağı ziyareti iptal etmesine yol açtı.



Ancak Austin ve Gallant görüşmeye devam edecek.



Pentagon Basın Sözcüsü Pat Ryder, görüşmede "sivillerin güvenliğini de göz önünde bulundurarak Hamas tehdidine karşı nasıl bir yol izlenebileceğinin" ele alınmasını beklediğini söyledi.

Gallant dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ile bir araya gelmişti. Blinken görüşmede, ABD'nin Refah'ta büyük bir kara operasyonuna karşı olduğunu dile getirmişti.

