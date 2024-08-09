ABD ve İsrail'den ortak durum değerlendirmesi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın bölgedeki güvenlik ve stratejik konular ile ortak hazırlıklar hakkında bir durum değerlendirmesi yaptığı bildirildi.

ABD ve İsrail'den ortak durum değerlendirmesi
İsrail ordusunun 17 Temmuz 2024'te yayımladığı fotoğrafta, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla (sağda), İsrail ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi (ortada)

ordusundan yapılan yazılı açıklamada,  Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin davetlisi olarak bu hafta ikinci kez İsrail'e geldiği belirtildi.

İsrail'e dün gelen Kurilla'nın, Halevi ile görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Halevi ve Kurilla, Ortadoğu'daki 'tehditlere' yanıtın bir parçası olarak bölgedeki güvenlik ve stratejik konular ile ortak hazırlıklar hakkında bir durum değerlendirmesi yaptı" ifadesine yer verildi.

İsrail Hava Kuvvetlerine ait yer altı harekat merkezini de ziyaret eden Kurilla'nın Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar ile de durum değerlendirmesi yaptığı kaydedildi.

İran ile gerilimin gündemde olduğu bir dönemde CENTCOM Komutanı Kurilla'nın bu hafta 2 kez İsrail'i ziyaret etmesi dikkati çekti.

Kurilla, 5 Ağustos'ta İsrail'e yaptığı ziyarette Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Halevi ile bir araya gelmişti.

CENTCOM'dan dün yapılan açıklamada, İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim nedeniyle ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 savaş uçaklarının Orta Doğu'ya gönderildiği duyurulmuştu.

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