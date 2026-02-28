ABD ve İsrail'in İran operasyonu. İran doğruladı: "Hamaney öldü"

TRUMP: HAMANEY ÖLDÜ

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Hamaney'in öldüğünü söyledi. İran tarafı bu iddiayı doğrulamadı. Trump, paylaşımda "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü. Bu sadece İran halkı için değil, Hamaney ve onun kana susamış haydut çetesi tarafından öldürülen veya sakat bırakılan tüm büyük Amerikalılar ve dünyanın birçok ülkesinden insanlar için de adalet demektir" dedi. Trump, Hameney'in ölümünün İranlılara ülkelerini geri almaları için en büyük fırsatı verdiğini söyledi.