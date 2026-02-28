ABD ve İsrail'in İran operasyonu. İran doğruladı: "Hamaney öldü"
28.02.2026 18:17
Son Güncelleme: 01.03.2026 09:08
NTV
NTV - Haber Merkezi
ABD ve İsrail, İran'a yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. İsrail ve ABD, İran'daki hedefleri vururken, İran da bölgedeki ABD üslerini hedef almaya devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan savaş sırasında İran 10'a yakın ABD üssüne saldırdı. İran'da saldırılar sonucunda en az 201 kişi öldü, 747 kişi ise yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Hamaney'in öldüğünü öne sürdü. İran devlet televizyonu da Hamaney'in öldüğünü resmi olarak teyit etti. İşte dakika dakika gelişmeler...
09:00
LİDERLİK KONSEYİ BUGÜN KURULUYOR
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, devlet televizyonuna konuştu. Ali Hamaney'in ölümü sonrası lider kim olacak tartışmaları başlayan İran'da geçici bir liderlik konseyinin bugün kurulacağını açıkladı. Laricani, ABD ve İsrail'in İran'ı yağmalamaya ve parçalamaya çalıştığını söyledi ve "ayrılıkçı gruplar harekete geçerse sert bir tepkiyle karşı karşıya kalırlar" diye konuştu.
08:24
TRUMP'TAN İRAN'A SERT MESAJ
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Trurth üzerinden İran'a mesaj verdi. İran'ın yeni saldırılar yapacağını açıklamasının ardından Trump, "Bunu yapmamaları iyi olur eğer yaparlarsadaha önce hiç görüşmemiş bir güçle onlara karşı geleceğiz". ifadelerini kullandı. İran Parlamentosu sözcüsü Kalibaf da Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu hedef aldı. Kalibaf, iki liderin de "kırmızı çizgiyi geçtiğini ve bunun hesabını vereceklerini" söyledi. Kalibaf, İran devlet televizyonunda Hamaney sonrası senaryoları da ele aldı ve "Hamaney'in yolundan devam edeceğiz" dedi. Kalibaf, İran'ın tüm senaryolara hazırlıklı olduğunu ifade etti.
07:26
İSRAİL: İRAN'IN SALDIRILARINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 121 KİŞİ YARALI
Tel Aviv hükümeti, İran'ın dünden bu yana düzenlediği misilleme saldırılarında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam 121 kişinin de yaralandığını açıkladı.
07:00
İRAN YENİ SALDIRI DALGASI BAŞLATTI
İran sabah saatlerinde ABD güçleri ve İsrail'in yanı sıra ABD güçlerinin konuşlandığı Arap ülkelerini hedef alan yeni bir saldırı dalgası başlattı. İsrail yeni füzelerin ateşlendiğini açıkladı. Dubai, Doha ve Bahreyn'de yeniden patlama sesleri duyuluyor.
06:36
İRANLILAR İNKILAP MEYDANI'NDA TOPLANIYOR
İran devlet televizyonunun, İran lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini resmi olarak duyurmasının ardından çok sayıda İranlı, bayraklarla başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanmaya başladı. Kum kentinde, Hz. Masume Türbesi'nde toplanan yüzlerce kişi ABD ve İsrail'i lanetledi. Öte yandan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin kubbesine siyah bayrak çekilirken bölgeye giden İranlılar, Hamaney'in ölümü nedeniyle gözyaşı döktü.
06:18
ERBİL'DEN DUMANLAR YÜKSELİYOR
Bir ABD üssünün de bulunduğu Irak'ın Erbil kentinde patlama meydana geldi. Kent merkezinden dumanlar yükselirken henüz yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.
NTV
06:09
HAMANEY'İN GÖREVİNİ GEÇİCİ KONSEY DEVRALACAK
İran resmi haber ajansı IRNA, İran lideri Ali Hamaney'in ölümünün ardından görevini Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Anayasayı Koruyucular Konseyi’nden bir üyeden oluşan konseyin geçici olarak devralacağını duyurdu.
06:05
TRUMP: DİPLOMATİK ÇÖZÜM ARTIK DAHA KOLAY
Ali Hamaney'in öldürüldüğünün resmi olarak duyurulmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump yeni bir açıklama yaptı. "Dünya için, Amerika için büyük bir gün" diyen Trump "İran'ın şimdiye kadarki misillemesi beklediğimizden daha zayıf. Diplomatik çözüm artık dünden daha kolay." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları Gazze'den böyle görüntülendi.
05:46
İRAN HÜKÜMETİ: ASLA CEVAPSIZ KALMAYACAK
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında öldürüldüğünün resmi olarak kabul edilmesinin ardından İran Hükümeti'nden açıklama geldi: "Bu büyük suç asla cevapsız kalmayacak."
05:20
DEVRİM MUHAFIZLARI: EN YOĞUN SALDIRI BAŞLAYACAK
İran devlet televizyonu: Devrim Muhafızları İsrail ve ABD üslerine yönelik ülke tarihinin şimdiye kadarki en yoğun saldırı operasyonuna dakikalar içinde başlayacak.
05:18
YENİ DALGA SALDIRI BAŞLADI
İran'a yönelik ABD - İsrail saldırıları sabaha karşı yeniden başladı. Başkent Tahran'da kuvvetli patlama sesleri duyuluyor.
04:42
İRAN'DA 40 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ
Ali Hamaney'in öldürüldüğünün doğrulanmasının ardından 40 günlük yas ilan edildi. Tahran yönetimi ayrıca ülke genelinde 7 günlük resmi tatil ilan etti.
Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü, İran devlet televizyonundan böyle duyuruldu.
04:34
İRAN DEVLET MEDYASI DA DOĞRULADI: HAMANEY ÖLDÜ
ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ortaya attığı "Hamaney öldürüldü" iddiasını İran devlet medyası da doğruladı. "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." ifadesinin kullanıldığı devlet televizyonu haberinde Ayetullah Ali Hamaney'in cumartesi günü erken saatlerde ofisinde öldürüldüğünü aktardı.
Reuters
Hamaney'in konutu ve çalışma ofisi, saldırının ardından uydu görüntülerine böyle yansıdı.
03:31
TAHRAN'A YENİ DALGA SALDIRI
İsrail ordusu İran'ın balistik füze ve hava savunma sistemlerine yönelik yeni dalga saldırılar başlattığını duyurdu. Gece yarısı İran'ın başkenti Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuluyor.
03:28
İRAN DEVLET MEDYASI: HAMANEY'İN KIZI VE TORUNU ÖLDÜ
İran devlet medyası Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in kızı ve torununun ABD-İsrail saldırılarında öldüğünü duyurdu. Daha önce de ilk saldırılarda Hamaney'in gelini ve damadının öldüğü doğrulanmıştı.
03:13
DUBAİ'DEKİ CEBEL ALİ LİMANI'NDA YANGIN ÇIKTI
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği hükümeti, İran'ın BAE'deki ABD üslerine yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı gerçekleştirilen hava savunma müdahaleleri nedeniyle Cebel Ali Limanı'nda yangın çıktığını duyurdu.Dubai Hükümeti Medya Ofisi tarafından, sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, hava savunma operasyonları sırasında düşen enkazın limandaki bir rıhtımda yangına yol açtığı, olayda herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi. Açıklamada, Dubai Sivil Savunma ekiplerinin yangına müdahale ettiği ve çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
02:05
TEL AVİV'E BALİSTİK FÜZE İSABET ETTİ: 1 ÖLÜ
İran'ın misilleme saldırısında Tel Aviv kentine isabet eden füze nedeniyle 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Büyük Tel Aviv olarak bilinen Gush Dan bölgesindeki iki binaya doğrudan isabet eden füzenin çevredeki bina ve araçlara da ciddi hasar verdiği basına yansıdı. İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre İran'ın balistik füze saldırısında 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı ve bu kişilerin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.İsrail basınına konuşan olay yerindeki sağlık ekipleri, füze saldırısında yaralanan 40'lı yaşlarında bir kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.
01:39
BURJ AL-ARAB'A İSABET EDEN DRON YANGIN ÇIKARDI
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği hükümeti, ülkenin simge yapılarından Burj Al Arab'ın dış cephesinde yangın çıktığını duyurdu.Dubai Hükümeti Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada Dubai makamlarının bir İHA'yı etkisiz hale getirdiği, araçtan düşen parçaların otelin dış cephesinde küçük çaplı yangına yol açtığı belirtildi. Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldığı kaydedildi.BAE medyasında ise olayda yaralanan kişilerin bulunduğu iddiası yer aldı.
01:32
"ABD GEMİSİ VURULDU" İDDİASINA YALANLAMA
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın bir Amerikan ikmal gemisinin vurulduğu iddiasını yalanladı. CENTCOM "Vurulan gemimiz yok. Filomuz tamamen operasyonel." açıklaması yaptı.
01:15
BAE: DUBAİ HAVALİMANI'NDA 4 KİŞİ YARALANDI
Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran'dan atılan 132 füze ve 195 dronun engellendiğini duyurdu. Ayrıca Dubai Havalimanı'na yönelik saldırılarda 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
00:57
HAMANEY HESABINDAN GÖRSEL PAYLAŞILDI
Trump'ın Hamaney'in ölümünü iddia ettiği paylaşımın hemen ardından Hameney'in hesabından bir görsel paylaşıldı. Görselde, "Hz. Ali'nin adıyla. Firavun'a doğru Musa, Nil'den geliyor. Ali, Zülfikar'ıyla İsrail'e doğru geliyor" denildi.
00:39
TRUMP: HAMANEY ÖLDÜ
ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Hamaney'in öldüğünü söyledi. İran tarafı bu iddiayı doğrulamadı. Trump, paylaşımda "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü. Bu sadece İran halkı için değil, Hamaney ve onun kana susamış haydut çetesi tarafından öldürülen veya sakat bırakılan tüm büyük Amerikalılar ve dünyanın birçok ülkesinden insanlar için de adalet demektir" dedi. Trump, Hameney'in ölümünün İranlılara ülkelerini geri almaları için en büyük fırsatı verdiğini söyledi.
00:08
İRAN'DAN YENİ SALDIRI DALGASI
İran Devrim Muhafızları, yeni saldırı dalgası ile İsrail'in üsleri ve Savunma Bakanlığı'nın hedef alındığını açıkladı. İİsrail Ambulans Servisi'nden yapılan açıklamada 21 kişinin yaralandığı açıklandı.
00:05
TRUMP, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüştüğünü açıkladı. Açıklamada Trump'ın Türkiye'nin dışında İngiltere ve Kuveyt liderleriyle de görüştüğü bilgisi verildi.
23:30
TRUMP OPERASYONU TAKİP EDİYOR
ABD Başkanı Trump'ın İran operasyonunu durum odasından izlediği görüntüler paylaşıldı. Trump, "İran yeni liderinin kim olacağı konusunda hayli güçlü bir fikrim var" açıklamasında da bulundu.
22:46
HAMANEY'İN OFİSİ: DÜŞMAN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÜRÜTÜYOR
İsrail tarafının Hamaney'in öldüğüne yönelik iddialarına ilişkin Hamaney'in ofisinden açıklama geldi. Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamada bu iddialar yalanlanırken, düşmanın psikolojik savaş yürüttüğüne vurgu yapıldı.
22:39
REUTERS: HAMANEY'İN CESEDİ BULUNDU
Reuters, İsrailli yetkililere dayandırdığı bilgiye göre İran lideri Hamaney'in öldüğünü ve cesedinin bulunduğunu iddia etti. İsrail medyası ise Hamaney'in cesedinin fotoğrafının Trump ve Netanyahu'ya gösterildiğini öne sürdü.
22:04
TRUMP: İRAN'IN BU SALDIRIDAN KURTULMASI BİRKAÇ YIL SÜRECEK
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail medyasına konuştu. Netanyahu ile iyi bir görüşme yaptığını söyleyen Trump, "Savaştan çıkış için birçok seçeneğim var. Uzun tutabilirim ya da birkaç günde bitirebilirim. Her halükarda İran'ın bu saldırıdan kurtulması birkaç yıl sürecek" dedi.
21:57
NETANYAHU: HAMENEY'İN KONUTUNU İMHA ETTİK
İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hamaney'in konutunu imha ettik. Devrim Muhafızı komutanlarını ve üst düzey yetkilileri öldürdük" dedi. Hamaney'in öldüğüne dair çok sayıda işaret olduğunu söyleyen Netanyahu, saldırıların gerektiği kadar süreceğini de belirtti. Netanyahu, İran halkına sokağa çıkarak işi bitirmeleri çağrısı yaptı. İran'da önümüzceki günler binlerde hedefin vurulacağını söyledi.
21:09
CENTCOM: HİÇ AMERİKAN ASKERİ ÖLMEDİ
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran tarafından düzenlenen yüzlerce füze ve insansız hava aracı saldırısına karşı savunma sağlandığını açıkladı. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, saldırılar sonucunda ABD personeline yönelik herhangi bir can kaybı ya da çatışmaya bağlı yaralanma bildirilmediği belirtildi. Açıklamada ayrıca ABD tesislerinde oluşan hasarın asgari düzeyde kaldığı ve operasyonların bu durumdan etkilenmediği ifade edildi. Operasyonun ilk saatlerinde hava, kara ve denizden ateşlenen hassas mühimmatların kullanıldığı belirtildi.
20:57
HAMANEY'İN GELİNİ VE VE DAMADI ÖLDÜRÜLDÜ
Tahran Belediye Meclisi'nin bir üyesinin aktardığına göre, saldırılarda Hamaney'in gelini ve damadı hayatını kaybetti. Daha önce de saldırılarda Hamaney'in yerleşkesinin hedef alındığı belirtilmişti.
20:39
İRAN'DA 201 KİŞİ ÖLDÜ, 747 KİŞİ YARALANDI
İran Kızılayı'nın açıklamasına göre, ABD ve İsrail tarafından ülke genelinde 24 noktayı hedef alan saldırılar sonucunda 201 kişi öldü, 747 kişi ise yaralandı.
20:33
ÜÇ DEVRİM MUHAFIZI ÖLDÜ
İran basını, Devrim Muhafızları'na bağlı Besic Güçleri'nden üç kişinin saldırılarda hayatını kaybettiğini duyurdu.
20:28
NETANYAHU AÇIKLAMA YAPACAK
İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını duyurdu.
20:11
HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI
İran devlet medyası Devrim Muhafızları'na dayandırarak, Hürmüz Boğazı'nı gemi geçişine kapatıldığını duyurdu. Açıklamada saldırılar sebebiyle Hürmüz'den geçişin güvenli olmadığı belirtildi. Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı petrol ticaretinin beşte birinin ana geçişi noktası.
20:07
İSRAİL: SALDIRIDA 200 SAVAŞ UÇAĞI YER ALDI
İsrail ordusu İran'a yönelik kapsamlı saldırılara yaklaşık 200 savaş uçağının katıldığını duyurdu. Saldırılarda aralarında füze rampaları ve hava savunma sistemlerinin de bulunduğu yaklaşık 500 hedefin vurulduğu belirtildi.
20:00
KUVEYT'TE ÜÇ ASKER, 12 SİVİL YARALANDI
Kuveyt’teki Ali el-Salem Hava Üssü’ne füze ve insansız hava araçlarına ait parçaların düşmesi sonucu üç askerin hafif yaralandığı bildirildi. Olayda maddi hasar meydana geldiği açıklandı. Saldırılarda 12 sivilin de yaralandığı belirtildi.
19:51
BAHREYN'İN BAŞKENTİ FÜZELERİN HEDEFİNDE
İran'ın misilleme saldırısı ABD üslerinin bulunduğu ülkeleri hedef almaya devam ediyor. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, başkent Manama'da bulunan bazı konutların saldırıda vurulduğunu duyurdu. Bahreyn daha önce ABD Donanması'nın 5. Filo karargahının hedef alındığını açıklamıştı.
19:32
İRAN'IN LAMERD KENTİNDEKİ SALDIRILARDA 15 KİŞİ ÖLDÜ
İran medyası ülkenin güneyindeki Lamerd kentinde ABD-İsrail saldırıları nedeniyle 15 kişinin yaşamını yitirdiğini öne sürdü. Toplamda 31 eyaletten oluşan ülkede saldırıların en az 20 eyaleti vurduğu belirtiliyor. İran’ın başkenti Tahran'da da akşam saatlerinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu belirtiliyor. Patlamalara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
19:19
İRAN: TÜM ABD VE İSRAİL ÜSLERİ MEŞRU HEDEF
İran, Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mesajda, "saldırganlık tamamen ve kesin olarak sona erene kadar" kendini savunma hakkını kullanmaya devam edeceğini bildirdi. Mesajda bu durum devam ettikçe bölgedeki tüm ABD ve İsrail askeri varlıkların, üslerin ve tesislerin meşru bir hedef olduğu ifade edildi.
18:49
İRAN DUBAİ'Yİ VURDU, YARALILAR VAR
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kenti de İran füzelerinin hedefi oldu. Gün içinde patlama sesleri gelen kentte ünlü Palmiye Adası'nda da duman ve yangın görüşdüğü belirtildi. Dubai'de 4 kişinin yaralandığı açıklandı. Birleşik Arap Emirlikleri basını başkent Abu Dabi'de 1 kişinin öldüğünü açıklarken olaya ilişkin hiçbir detay verilmedi. Körfez ülkelerinden Katar da vatandaşlarına "her şey stabil olana kadar dışarı çıkmayın" mesajı yayınladı. Pencerelerden ve açık alanlardan olabildiğince uzak durun ifadesi kullanıldı.
18:41
HİZBULLAH İRAN'LA DAYANIŞMA MESAJI VERDİ
Lübnan Hizbullah'ı, ABD ve İsrail'in İran saldırısına karşı İran ile dayanışma mesajı yayınladı. Hizbullah, İsrail'e karşı saldırılara katılıp katılmayacağına dair bilgi vermedi. Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, Hizbullah'a dolaylı bir mesaj vererek "ülkenin güvenliğini ve birliğini tehdit eden maceralara sürüklenmesini kabul etmeyeceğini" söyledi. İsrail, İran müdahalesinde Hizbullah taraf olursa Lübnan'ı vururuz mesajı vermişti.
18:35
NETANYAHU İLE TRUMP ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. İsrail Başbakanlık ofisi ve Beyaz Saray görüşmeyi doğrularken, Washington, "Başkan ve Ulusal Güvenlik danışmanları durumu gün boyu takip edecektir" açıklamasında bulundu. İran'ın 11. füze saldırısına başladığı belirtildi. Gündüz saatlerinde İsrail'in saldırısında vurulan bir ilkokulda ölen çocukların sayısının da 85'e yükseldiği açıklandı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, okul saldırısını "barbarca" olarak nitelendirdi. Ayrıca İran Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir geminin geçemeyeceğini telsiz aracılığıyla anons ettiği açıklandı. Hürmüz Boğazı'nın kapatılma iddialarına İngiltere'den tepki geldi, bu kararın uluslararası hukuk kapsamında bağlayıcı olmadığı belirtildi.
18:22
İSRAİL: BİRKAÇ İRANLI YETKİLİYİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK
İsrailli askeri yetkililer, saldırılarda birkaç İranlı yetkilinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ancak İsrail tarafı etkisiz hale getirilenlerin isimlerini paylaşmadı. Ayrıca İsrail'in akşam saati itibariyle İran'daki füze fırlatma rampalarına yönelik saldırılar düzenledikleri açıklandı. İsrail Ordusu ayrıca İran'dan havalanan hava araçlarını da düşürdüğünü açıkladı.
18:00
HAMANEY KONUŞMA YAPACAK
İran'ın Al-Alam televizyonu yaşayıp yaşamadığı soru işareti olan İran Dini Lideri Ali Hamaney'in ABD ve İsrail saldırıları hakkında konuşma yapacağını açıkladı. İsrail basını Hamaney'in öldüğünü iddia etmişti.
09:30
AYLAR SÜREN GERİLİM ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ
ABD ile İran arasında aylardır süren gerilim 28 Şubat sabah saatlerinde çatışmaya dönüştü. 09:30 sıralarında İsrail hava sahasını uçuşlara kapatarak saldırı kararını alırken, ülke genelinde sirenler çalarak halka uyarı mesajı verildi. Bir sonraki duyuruya kadar uçuşların durdurulduğu belirtildi. Ülke genelinde okullar tatil edilirken ordu halka evlerinden çıkmamaları için çağrı yapmaya başladı. Reuters'a konuşan kaynaklar İran Savunma Bakanı Emir Nasırzadeh ve Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur'un İsrail saldırılarında öldürüldüğünü iddia etti.ABD'nin desteğiyle İsrail'in saldırdığı İran'da Tahran, İsfahan, Kum, Kereç, Tebriz ve Kirmanşah'ta patlamalar olduğu belirtildi. İran'ın güneyindeki bakanlık binalarının da hedef olduğu ifade edildi..Beyaz Saray'dan bazı yetkililerin, İran'a yönelik olası bir askeri müdahalede İsrail'in ilk adımı atmasının siyasi açıdan daha avantajlı olacağını söylediği iddia edilmişti. İsrail'in öncü bir saldırı gerçekleştirmesi halinde İran'ın misilleme yapacağı ve bu durumun Amerikan kamuoyunun ABD operasyonuna olan desteğini artıracağı ileri sürülmüştü. Saldırılara misilleme olarak İran Devrim Muhafızları Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD üslerine eş zamanlı saldırılar düzenledi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dabi ve Dubai'de patlama sesleri yükseldi.İran Dışişleri Bakanlığı, saldırıların ardından ABD ve İsrail saldırılarının çeşitli şehirlerde askeri ve savunma hedeflerinin yanı sıra sivil altyapıyı da vurduğunu belirten bakanlık açıklamasında, "İran ve ABD diplomatik sürecin ortasındayken saldırı başlatıldı." denildi.