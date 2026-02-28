ABD ve İsrail'in İran saldırısı: Havada panik yaşandı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ani saldırısının ardından sivil uçuşlar önemli ölçüde etkilendi. Saldırı sırasında havada olan birçok uçak rotası değiştirdi ve İran hava sahası tamamen boşaltıldı.

THY VE AJET SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Türk Hava Yolları ve AJet bölgedeki ülkelere seferlerini iptal etti.

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün seferlerinin 2 Mart 2026'ya kadar iptal edildiğini açıkladı.

Üstün ayrıca Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a bugün yapılması planlanan seferlerin yapılmayacağını kaydetti.

“İLAVE SEFER İPTALLERİ SÖZ KONUSU OLABİLİR”

Üstün, "Hava sahasındaki gelişmeler anlık şekilde takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir." ifadesini kullandı.

Bölgedeki ülkelere uçuşu olan yolcuların, Türk Hava Yolları'nın sitesinden güncel bilgileri kontrol etmesi istendi.

AJet'te de sefer iptalleri yaşandı. AJet'in 28 Şubat-2 Mart tarihleri arasındaki İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferleri ile bugün yapılması planlanan Birleşik Arap Emirlikleri seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

İRAN HAVA SAHASI 10 DAKİKA İÇİNDE BOŞALDI

Operasyonun başlamasının ardından yaklaşık 10 dakika içinde İran hava sahası tamamen boşaldı. İran ve Irak hava sahalarını tamamen kapattı. Ürdün hava sahası bir süreliğine tamamen kapatıldı, bu ülke bir süre sonra belirli koridorlardan geçişe izin vermeye başladı

Suriye hava sahası da tamamen kapatıldı, ancak uçakların bazı koridorlardan geçişe izin veriliyor. Bölge ülkeleri NOTAM'lar yayınlayarak hava sahalarını kapattıklarını duyurmaya başladı. .

Sivil uçaklar, İran hava sahasından uzaklaşırken, Mısır'a yönelik yoğunluk yaşanmaya başladı.

Reuters, İstanbul'dan Tahran'a olan 3 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Habere göre, Türk Hava Yolları Tahran uçuşu, ATA havayolları ve Qeshm havayolları saat 10 gibi olan uçuşlarını iptal etti.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı sabah saatlerinde açıklama yaparak, hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kapattığını duyurdu.