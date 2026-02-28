ABD ve İsrail'in İran saldırısı: Havada panik yaşandı uçuşlar iptal edildi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ani saldırısının ardından sivil uçuşlar önemli ölçüde etkilendi. Saldırı sırasında havada olan birçok uçak rotası değiştirdi ve İran hava sahası tamamen boşaltıldı.

Operasyonun başlamasının ardından yaklaşık 10 dakika içinde İran hava sahası tamamen boşaldı. İran ve Irak hava sahalarını tamamen kapattı. Ürdün hava sahası bir süreliğine tamamen kapatıldı, bu ülke bir süre sonra belirli koridorlardan geçişe izin vermeye başladı

Suriye hava sahası da tamamen kapatıldı, ancak uçakların baız koridorlardan geçişe izin veriliyor.

Bölge ülkeleri NOTAM'lar yayınlayarak hava sahalarını kapatttıkları duyurmaya başladı. .

Sivil uçaklar, İran hava sahasından uzaklaşırken, Mısır'a yönelik yoğunluk yaşanmaya başladı.

Reuters, İstanbul'dan Tahran'a olan 3 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Habere göre, Türk Hava Yolları Tahran uçuşu, ATA havayolları ve Qeshm havayolları saat 10 gibi olan uçuşlarını iptal etti.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı sabah saatlerinde açıklama yaparak, hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kapattığını duyurdu.