ABD ve İsrail'in İran saldırısı sürüyor. Kuveyt, ABD'nin 3 jetini düşürdü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, ABD ve İsrail'in İran ile devam eden savaşı sırasında 3 Amerikan F-15 savaş uçağının Kuveyt'te düşürüldüğünü açıkladı. CENTCOM, uçakların Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından “dost ateşiyle” vurulduğunu belirtti. 3 uçakta bulunan toplam 6 mürettebatın tamamı fırlatma koltuklarıyla uçaktan atlayarak sağ kurtuldular.

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir askerin otomobil bagajına alındığı görüldü.

Kuveyt'in Al Jahra bölgesi üzerinde gerçekleşen bu kazan ABD ve İsrail'in başlattığı İran Savaşı'nda bir ilk olarak kayda geçti.