ABD ve İsrail'in İran saldırısı: Türk hava sahası arı kovanı gibi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ani saldırısının ardından sivil uçuşlar önemli ölçüde etkilendi. Saldırı sırasında havada olan birçok uçak rotası değiştirdi ve İran hava sahası tamamen boşaltıldı.

OIIX/Tahran olarak bilinen uçuş bilgi bölgesi (FIR) kapatıldı. Havacılık otoriteleri çatışma alanının Basra Körfezi ve Umman Denizi'ne yayılabileceği uyarısını, NOTAM'lar yayınlandı. ORBB/Bağdat uçuş bölgesi, OBBB/Bahreyn uçuş bölgesi ve OTDF/Doha FIR'ları da kapatıldı.

LLLL/Tel Aviv FIR bölgesi de sınırlı hizmet veriyor.

Bu durum, yani bölgedeki birnçok uçuş bölgesenin kapatıllması, Orta Doğu'nun merkezi koridorunun tamamen bloke edilmesine yol açtı. Hava trafiği şu an, Suudi Arabistan üzerinden güneyde BAE ve Umman'a veya kuzeyde Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'a yönlendiriliyor.