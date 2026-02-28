ABD ve İsrail'in İran saldırısı: Türk hava sahası arı kovanı gibi
28.02.2026 10:38
Son Güncelleme: 28.02.2026 16:08
İran üzerinden geçen hava koridorları kapanınca Kafkasya üzerinden geçen ve Türkiye hava sahası izleyen koridor yükü üstlendi.
ABD ve İsrail'in İran yönelik ortak saldırısı sonrası bölgedeki birçok ülke hava sahasını kapattı. İran üzerindeki uçuşlar durdurulunca Türkiye, Kafkasya hattındaki en yoğun hava koridoru oldu, dünyanın bütün hava yollarına hizmet vermeye başladı. Türk Hava Yolları ve AJet bölgedeki ülkelere seferlerini iptal etti.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ani saldırısının ardından sivil uçuşlar önemli ölçüde etkilendi. Saldırı sırasında havada olan birçok uçak rotası değiştirdi ve İran hava sahası tamamen boşaltıldı.
OIIX/Tahran olarak bilinen uçuş bilgi bölgesi (FIR) kapatıldı. Havacılık otoriteleri çatışma alanının Basra Körfezi ve Umman Denizi'ne yayılabileceği uyarısını, NOTAM'lar yayınlandı. ORBB/Bağdat uçuş bölgesi, OBBB/Bahreyn uçuş bölgesi ve OTDF/Doha FIR'ları da kapatıldı.
LLLL/Tel Aviv FIR bölgesi de sınırlı hizmet veriyor.
Bu durum, yani bölgedeki birnçok uçuş bölgesenin kapatıllması, Orta Doğu'nun merkezi koridorunun tamamen bloke edilmesine yol açtı. Hava trafiği şu an, Suudi Arabistan üzerinden güneyde BAE ve Umman'a veya kuzeyde Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'a yönlendiriliyor.
İran üzerinden geçen uçuş bilgi bölgesi kapatıldı. Bölgedeki bütün havayolları farklı koridorlara yöneldi.
Suudi Arabistan ve Kafkasya hava sahasında önemli rota değişiklikleri gerçekleşti. Kafkas koridorunun devamındaki Türk hava sahası şu an dünyanın bütün uçaklarına hizmet veriyor.
THY VE AJET SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ
Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün seferlerinin 2 Mart 2026'ya kadar iptal edildiğini açıkladı.
Üstün ayrıca Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a bugün yapılması planlanan seferlerin yapılmayacağını kaydetti.
“İLAVE SEFER İPTALLERİ SÖZ KONUSU OLABİLİR”
Üstün, "Hava sahasındaki gelişmeler anlık şekilde takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir." ifadesini kullandı.
Bölgedeki ülkelere uçuşu olan yolcuların, Türk Hava Yolları'nın sitesinden güncel bilgileri kontrol etmesi istendi.
AJet'te de sefer iptalleri yaşandı. AJet'in 28 Şubat-2 Mart tarihleri arasındaki İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferleri ile bugün yapılması planlanan Birleşik Arap Emirlikleri seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
İRAN HAVA SAHASI 10 DAKİKA İÇİNDE BOŞALDI
Operasyonun başlamasının ardından yaklaşık 10 dakika içinde İran hava sahası tamamen boşaldı. İran ve Irak hava sahalarını tamamen kapattı. Ürdün hava sahası bir süreliğine tamamen kapatıldı, bu ülke bir süre sonra belirli koridorlardan geçişe izin vermeye başladı
Suriye hava sahası da tamamen kapatıldı, ancak uçakların bazı koridorlardan geçişe izin veriliyor. Bölge ülkeleri NOTAM'lar yayınlayarak hava sahalarını kapattıklarını duyurmaya başladı.