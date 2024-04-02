ABD ve İsrailli yetkililer, Refah konusunda görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ve İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile Refah konusunda videokonferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi.

Beyaz Saray’dan toplantıya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

“Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile birlikte bugün İsrailli muhataplarıyla videokonferans yoluyla Stratejik Danışma Grubunu (SCG) topladı. İsrail tarafına Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ve Stratejik İşlerden Sorumlu Bakan Ron Dermer başkanlık etti. Her iki taraf da kendi kurumlarından uzmanlar ve üst düzey yetkililer tarafından temsil edildi."

İki tarafın iki saat boyunca Refah konusunda yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Taraflar Hamas'ın Refah'ta yenilgiye uğratılması hedefini paylaştıkları konusunda mutabık kaldılar. ABD tarafı Refah'taki çeşitli hareket tarzlarına ilişkin endişelerini dile getirdi. İsrail tarafı bu endişeleri dikkate almayı ve uzmanlar arasında SCG tarafından denetlenecek takip görüşmeleri yapmayı kabul etti. Takip görüşmeleri önümüzdeki hafta içinde bizzat SCG toplantısını da kapsayacaktır” denildi.



ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Refah konusunda ‘alternatif bir yaklaşım’ ortaya koymaya çalıştıklarını belirterek, “Bakan şu anda Beyaz Saray'da, Refah'ta kalan Hamas taburlarıyla ilgili alternatif bir yaklaşım ortaya koymak üzere İsrail Hükümeti temsilcileriyle yapılan toplantıya katılıyor” dedi.



BM’NİN ATEŞKES KARARI



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 25 Mart’ta Gazze’de acil ateşkesi öngören karara ilişkin oylamada ABD çekimser kalmış ve karar kabul edilmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM kararına rağmen Refah söyleminde değişikliğe gitmemiş, İsrail için ‘zaferin anahtarının’ Refah olduğunu vurgulamıştı.



ABD’li yetkililer geçtiğimiz haftalarda Refah’ta yapılacak herhangi bir kara operasyonunun sivil ölümlerin artmasıyla sonuçlanacağını ve bunun olmasını istemediklerini dile getirmiş ve bu operasyonu desteklemediklerini açıklamıştı.