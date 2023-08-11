ABD ve Meksika'nın önceliği uyuşturucu ve düzensiz göçmen sorunu

Washington'da gerçekleşen görüşmesi sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Blinken, "Hem bizim hem Meksika için, özellikle sentetik uyuşturucularla mücadelenin zorluğu gündemimizde ilk sırada yer alıyor." dedi.



Blinken, yüksek dozda kullanıldığında öldürücü etkiye sahip fentanil içerikli sentetik uyuşturucunun 18-49 yaşlarındaki ABD'lilerin "bir numaralı katili" ve ABD ekonomisine verdiği zararın yıllık 1,5 trilyon dolardan fazla olduğunu söyledi.



Sentetik uyuşturucu trafiğiyle mücadele için 85 ülke ile ortak hareket ettiklerini belirten Dışişleri Bakanı, kurdukları bu küresel koalisyonda Meksika'nın da yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Antony Blinken, Meksika ile ikinci ortak gündemlerinin ise düzensiz göçmenlerin güvenliği etrafında çerçevelendiğine değindi.



Blinken, dünyada 100 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini, kendi bölgelerindeki göçü, daha güvenli, düzenli ve insani hale getirmek için çalışmaya karar verdiklerini" bildirdi.



Meksika Dışişleri Bakanı Barcena Ibarra ise Meksika'ya Pasifik ve Atlantik okyanusları yoluyla getirilen kimyasalların "dijital olarak izlenip denetlenebileceği bir mekanizma kurulması için" ABD'ye proje sunduklarından bahsetti.



İRAN'IN 5 ABD'LİYİ SERBEST BIRAKMASI



Dışişleri Bakanı Antony Blinken, soru üzerine, İran'daki Amerikalıların hapishanelerden serbest bırakılmasının "olumlu bir adım" olduğunu söyledi.



"Bu, onların ABD'ye evlerine dönmelerine yol açacağını umduğum ve beklediğim bir sürecin yalnızca başlangıcı." diyen Blinken, "sürecin zarar görmemesi için" detay bilgi vermekten kaçındı.



Blinken, ABD'nin İran'a yönelik tüm yaptırımlarını uygulamaya devam edeceğini vurgularken Ukrayna'ya karşı savaşan Rusya'ya insansız hava aracı tedariki konusunun da buna dahil olduğunu kaydetti.



Beyaz Saray, İran tarafından "haksız yere" gözaltına alınan 5 ABD vatandaşının, hapishaneden çıkarılarak ev hapsine alındığını bildirmişti.