ABD ve NATO'dan Rusya'ya Ukrayna uyarısı: Ağır bedeller ödetmeye hazırız

Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı gelecekteki herhangi bir saldırganlığının yüksek bir bedeli olacağı yönündeki uyarısını yineledi.



Stoltenberg, bunun Moskova için ciddi siyasi ve ekonomik sonuçları olacağını söyledi.



Stoltenberg, NATO dışişleri bakanlarının Riga'daki toplantısının ardından yaptığı konuşmada, NATO'nun Rusya'yı caydırmak için birçok yolu olduğunu ve daha fazla ekonomik ve mali yaptırım uygulanabileceğini söyledi.

Ayrıca NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği desteğin "değişmez" olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Kiev'i "yakın ve çok değerli bir ortak" olarak nitelendirdi.



ABD DIŞİŞLERİ BLİNKEN'DEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da benzer bir açıklama geldi. Blinken, "Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan davranması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız" dedi.