ABD ve Rus gemileri Baltık Denizi'nde karşı karşıya geldi

Rusya Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi basın açıklamasında, Rusya'nın Baltık Filosu güçlerinin Baltık Denizi'ne giren ABD destroyerleri USS Donald Cook ve USS Forrest Sherman'ı izlemeye başladığını belirtti.



Açıklamada, "Baltık Filosu güçleri ve tesisleri, Baltık Denizi'ne giren ABD güdümlü füze destroyerleri USS Donald Cook ve USS Forrest Sherman'ın eylemlerini izlemeye başladı" denildi.



USS DONALD COOK'UN ÖZELLİKLERİ



USS Donald Cook destroyeri, balistik füze kalkanı ve taşıdığı Tomahawk füzeleriyle ABD'nin en önemli gemilerinden biri olarak dikkati çekiyor.



ABD'nin destroyer filosunun en önemli gemilerinden olan 154 metre uzunluğundaki gemi, 56 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Gemiyi diğer savaş gemilerinden ayıran en önemli özelliğini ise balistik füze kalkanı "Aegis" sistemi oluşturuyor. Destroyer, köprü üzeri bölgesine monteli çok gelişmiş radarı da kapsayan sistem sayesinde füze saldırıları da dahil olmak üzere birçok saldırıya karşı "kalkan" özelliği taşıyor.

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