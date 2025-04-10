ABD ve Rusya arasında tutuklu takası: "Güven inşasının işareti"

ABD ve Rusya heyetleri bugün İstanbul’da ikinci kez bir araya gelirken, ABD ve Rusya’nın tutuklu takası yaptığı haberleri ABD basınına yansıdı.



The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Moskova Ksenia Karelina’yı bu kapsamda serbest bırakırken Washington da Arthur Petrov’u salıverdi. İki ülkenin bugün erken saatlerde Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de tutuklu takası gerçekleştirdiği, bunun iki ülke arasında devam eden “güven inşası” sürecinin bir işareti olduğu belirtildi.



KARELİNA VE PETROV KİMDİR?



Rusya’nın serbest bıraktığı ifade edilen Karelina, ABD ve Rusya çifte vatandaşı. Karelina, 2024 yılında Ukrayna merkezli bir hayır kuruluşuna 100 dolardan daha düşük bir meblağ bağışlaması dolayısıyla “ihanet” suçlamasıyla Rusya’da 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Karelina'nın cezasının infazının bir ceza kolonisinde gerçekleşmesine hükmedilmişti.



ABD, Karelina’ya karşılık olarak Almanya ve Rusya çifte vatandaşı Petrov’u salıverdi. Petrov, “hassas mikro elektroniklerin” ihracatını yaptığı iddiasıyla ABD’nin talebiyle Güney Kıbrıs’ta 2023 yılında gözaltına alınmıştı.



GÖRÜŞMELERİ İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ YÜRÜTTÜ



Bir CIA yetkilisinin verdiği bilgiye göre, CIA Direktörü John Ratcliffe ve üst düzey bir Rus istihbarat yetkilisi tutuklu takası ile ilgili görüşmeleri yürüttü. WSJ’ye göre, bu gelişme, iki ülkenin istihbarat servisleri arasında “derinleşen iletişime” de işaret eder nitelikte.



Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, Ratcliffe’in tutuklu takasının gerçekleştiği Abu Dabi’deki havalimanında olduğunu ve Karelina’yı burada karşıladığını söyledi.



Ratcliffe de gazeteye yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün “haksız yere tutuklanan bir Amerikalıyı daha evine geri getirdiğini” belirterek “bu çabayı desteklemek için yorulmak bilmeksizin çalışan CIA görevlileriyle gurur duyduğunu” ve BAE hükümetinin “takası mümkün kılmasını” takdirle karşıladıklarını kaydetti.



“İSTİHBARAT DİREKTÖRLERİ PEK ÇOK KEZ TELEFONDA GÖRÜŞTÜ”



Rusya hükümetinden yapılan açıklamalara ve konu hakkında bilgi sahibi kişilere göre, Ratcliffe, Rusya’nın Federal Güvenlik Servisi Direktörü ile CIA Başkanı olmasından bu yana pek çok kez telefonda görüştü. CIA Başkanı’nın bu bağlamda Rusya’nın dış istihbarat örgütü başkanı Sergey Naryshkin ile de konuştuğu ifade edildi.



Bir CIA Sözcüsü, konuya ilişkin açıklamasında, “Takas, ikili ilişkimizdeki derin sınamalara rağmen Rusya ile iletişim kanallarını açık tutmanın önemini gösteriyor” diyerek Rusya’daki diğer “haksız yere tutuklu olan Amerikalılar” olması karşısında hayal kırıklığı içinde olduklarını ancak bu son takası olumlu bir adım olarak gördüklerini ve diğer ABD’lilerin de serbest bırakılması için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.



Bu, Trump’ın Ocak 2025’te ikinci kez ABD Başkanı olarak göreve başlamasından bu yana yapılan ikinci tutuklu takası oldu.

