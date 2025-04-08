ABD ve Rusya ikinci kez İstanbul'da buluşuyor: Kritik görüşmenin tarihi belli oldu

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD ile İstanbul'da 10 Nisan'da yapılacağı belirtilen müzakerelerde, Rus tarafının Dışişleri Bakanlığı düzeyinde temsil edileceğini bildirdi.



Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.



Rusya ve ABD heyetleri arasında İstanbul'da 10 Nisan'da yapılacağı belirtilen görüşmelerle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Tarafımız, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde temsil edilecek. Bakanlık gerekli bilgiyi açıklayacak" dedi.



Rusya ile ABD arasında Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmasının (New START) yeniden yürürlüğe sokulması ihtimalini değerlendiren Peskov, ilk önce ABD ile ikili ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiğini belirterek "Stratejik istikrara ilişkin müzakereleri şimdilik düşünmek zor. Çünkü bu tür müzakereler, ikili ilişkilerin belirli düzeye ulaşmasını ve karşılıklı güvenin sağlanmasını gerektiriyor" diye konuştu.



Peskov, ABD ile silah kontrolüne dair müzakerelerde diğer ülkelerin nükleer cephanesinin de dikkate alınması gerektiğini belirtti.



ŞUBAT AYINDA İSTANBUL'A GELMİŞLERDİ

Rus ve ABD heyetleri, 27 Şubat'ta İstanbul'da uzmanlar seviyesinde görüşme yapmıştı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerde her iki ülkenin diplomatik misyonlarının işleyişinin normalleştirilmesinin ele alındığını açıklamıştı.



ABD ile karşılıklı olarak diplomatik misyonların faaliyetlerinin kesintisiz şekilde finanse edilmesinin sağlanması ve diplomatların görevlerini yerine getirmesi için uygun koşulların yaratılması konusunda ortak adımlar atılacağı, İstanbul toplantısında duyurulmuştu.



Bakanlık, toplantıda ABD'ye atadıkları büyükelçi için Washington tarafından agreman (uygunluk yazısı) verildiğini bildirmişti.