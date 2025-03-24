ABD ve Rusya masaya oturuyor: Gündem Karadeniz

ABD ve Rusya heyetleri bugün Suudi Arabistan'da yapacakları görüşmelerde Karadeniz sularında çatışmaların durdurulması ve Ukrayna'da ateşkese ulaşılması için atılabilecek diğer adımları adımlar ele alacak.



Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı diplomatik görüşmeler hız kazandı. Trump geçtiğimiz haftalarda Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü.



Dün Ukrayna tarafı ile görüşen ABD'li heyet, teknik görüşme olarak ifade edilen temaslar kapsamında bugün Rus tarafı ile görüşecek.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalara göre görüşmede Karadeniz sularında çatışmaların durdurulması ele alınacak. Böylece Karadeniz'in tüm kıyısı olan ülkeler için ticari gemi trafiğine açılması hedefleniyor.



Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz'ın verdiği bilgiye göre heyetler Karadeniz'de ateşkesin yanı sıra, Ukrayna ve Rusya'nın "kontrol hattı" üzerinde de müzakereler yürütecek.

Bu kapsamda "doğrulama mekanizmaları, barış gücü çalışmaları,

hattın var olan çizgilerde sabitlenmesi" ele alınacak.



Waltz ayrıca Rusya'nın kaçırdığı Ukraynalı çocukların iadesi gibi "güven artırıcı önlemlerin" de ele alınacağını ifade etti.



Planlanan görüşmelere ilişkin bilgi sahibi olan bir kaynak ABD heyetine, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden üst düzey yetkili Andrew Peek ve ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey yetkili Michael Anton'ın başkanlık ettiğini söyledi.

