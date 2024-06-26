ABD ve Rusya savunma bakanları telefonda görüştü

ABD ve Rusya savunma bakanları, bir yıldan fazla bir süreninn ardından dün telefonda görüştü.

Rusya'nın, Kırım'da hafta sonu meydana gelen ölümcül Ukrayna saldırısından Washington'u sorumlu tutmasının ardından tansiyon yükselmişti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Mayıs ayında Sergey Şoygu'nun yerine atanan Rusya'nın yeni Savunma Bakanı Andrey Belousov arasında gerçekleşen ilk görüşme hakkında, iki taraf birbirinden farklı açıklamalar yaptı.

Pentagon, Austin ve Belousov'un açık iletişim hatlarının önemini tartıştıklarını söyledi.



Pentagon sözcüsü Hava Kuvvetleri Tümgeneral Patrick Ryder, gazetecilere yaptığı açıklamada görüşmeyi Austin'in başlattığını ve bunun Mart 2023'ten bu yana yapılan ilk görüşme olduğunu belirtti.



Rusya Savunma Bakanlığı ise Belousov'un Austin'i 28 aydır devam eden savaşta ABD'nin Ukrayna'ya silah sağlamaya devam etmesinin tehlikeleri konusunda uyardığını aktardı.