ABD ve Rusya'dan Abu Dabi'de gizli görüşme

ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll, Başkan Donald Trump yönetiminin Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşması sağlama çabalarının son adımı olarak, dün gece Abu Dabi’de Rus yetkililerle gizli görüşmeler yaptı.

İngiliz Financial Times gazetesinin aktardığına göre görüşme, ABD ve Ukraynalı yetkililerin Ukrayna’daki savaşı sona erdirmeye yönelik plan konusunda aralarındaki farklılıkları azaltmaya çalışmasının ardından gerçekleşti. Taraflar, Kiev ve Avrupa müttefiklerinin Kremlin’in istek listesi olarak gördüğü bir ABD teklifinin değiştirilmesi konusunda anlaştı.

İsminin gizli kalması kaydıyla konuşan ABD’li yetkili, Driscoll’un görüşmelerinin bugün de devam edeceğini söyledi. Rus heyetinde kimlerin yer alacağı ise belirsizliğini koruyor.

Yetkili ayrıca Driscoll’un Abu Dabi’de bulunduğu süre boyunca Ukraynalı yetkililerle de görüşmesinin beklendiğini belirtti. Kremlin, görüşmelerle ilgili gazetecilerin sorduğu soruları yanıtsız bıraktı.

CENEVRE GÖRÜŞMELERİ

İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD, Ukrayna ve Avrupalı heyetler arasında ABD'nin sunduğu 28 maddelik barış planına ilişkin görüşmelerin ilk etabı önceki gün tamamlanmıştı.

ABD heyetine Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Ukrayna heyetine ise Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın başkanlık ettiği zirvenin ardından yapılan ortak açıklamada yapıcı ve saygılı bir atmosferde geçtiği ifade edilen görüşmelerde tarafların pozisyonlarını uyumlu hale getirme ve sonraki adımları belirleme konularında "anlamlı ilerleme" sağlandığı belirtildi. Gelecekte yapılacak herhangi bir anlaşmanın, Ukrayna'nın egemenliğine "tam destek" vereceği bildirildi.

"DAHA DA GELİŞTİRİLMİŞ BİR BARIŞ ÇERÇEVESİ"

Beyaz Saray'ın yayımladığı açıklamaya göre taraflar, güncellenmiş ve daha da geliştirilmiş bir barış çerçevesi taslağı hazırladı. İki ülke, gelecek günlerde de ortak öneriler üzerinde çalışmalara devam edecek.

Ortak açıklamaya göre Kiev ile Washington ayrıca, süreç ilerledikçe Avrupa’daki ortaklarıyla yakın temas halinde kalacak. Bu çerçeve kapsamında nihai kararlar da iki ülkenin başkanları tarafından alınacak.