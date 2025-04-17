ABD ve Somali’den Eş-Şebab’a ortak hava saldırıları: 12 ölü

Doğu Afrika ülkesi Somali’de hükümet, ülkenin iç kesimlerinde ABD ile birlikte El Kaide bağlantılı Eş-Şebab’a yönelik hava saldırıları düzenlediklerini açıkladı. Saldırılarda 12 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğü, örgüte silah taşıyan bir geminin de imha edildiği bilgisi verildi.



Hava saldırıları, Eş-Şebab’ın başkent Mogadişu’nun yaklaşık 245 kilometre kuzeyinde yer alan Adan Yabal kasabasına düzenlediği saldırıdan saatler sonra geldi. Kasaba, Eş-Şebab’a baskınlar için operasyon üssü olarak kullanılıyordu. 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren Eş-Şebab’ın son bir ay içinde güç kazandığı ifade ediliyor.



SALDIRIYI SOMALİ GÜÇLERİ VE AFRICOM DÜZENLEDİ



Somali hükümetinden bugün yapılan açıklamada, Somali güçleri ve ABD Afrika Komutanlığı’nın (AFRICOM) dün gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında öldürülenlerin arasında Eş-Şebab’ın üst düzey isimlerinin de yer aldığı belirtildi.

Bilgi Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, hedef gözetilerek düzenlenen saldırıda Eş-Şebab üyelerinin toplanmak ve saklanmak için kullandığı alanın vurulduğu, saldırıda hiçbir sivilin hayatını kaybetmediği bilgisini verdi.



Somali ve AFRICOM tarafından düzenlenen ikinci saldırının ise bandırası belli olmayan bir gemi ile ona destek olan daha küçük tekneleri hedef aldığı belirtildi. Bakanlığın açıklamasına göre, söz konusu deniz araçları, Somali karasularında Eş-Şebab için silah sevkiyatı yapıyordu. Bu saldırıda da deniz araçlarının imha edildiği, araçlarda bulunan kişilerin öldürüldüğü açıklandı.



EŞ ŞEBAB, MOGADİŞU’NUN 50 KİLOMETRE YAKININA GELMİŞTİ



Perşembe günü ülkenin güneybatısında yaşanan bir başka olayda ise Somali ordusunun askeri bir üsse saldırı düzenlemeye çalışan en az 35 Eş-Şebablı’yı öldürdüğü açıklandı.

Eş Şebab, geçen ay başkent Mogadişu’ya 50 kilometre mesafedeki köyleri kısa süreliğine ele geçirmişti. Bu durum başkente de saldırı düzenlenebileceği endişelerini beraberinde getirirken, Somali güçleri, geçen ay söz konusu köyleri geri almıştı. Öte yandan, Eş-Şebab ülkenin kırsal kesimlerindeki ilerleyişini sürdürüyor. Hükümet ise Eş-Şebab’a karşı polis ve gardiyanların yardımıyla orduya destek olmaya çalışıyor.