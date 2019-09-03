ABD ve müttefiki YPG/PKK, Suriye'de 700 teröristi eğiterek örgütün saflarına kattı.



ABD, DAEŞ ile mücadele bahanesiyle yardım etmeye başladığı YPG/PKK'ya lojistik ve eğitim desteğini sürdürüyor.



Suriye’nin kuzeydoğusunu işgal eden YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle son birkaç ayda 700 teröristi eğitti.



Daha önce Türkiye sınırındaki Ayn İsa ve Tel Abyad'da verilen eğitimler, ABD ve Türkiye arasında başlayan güvenli bölge görüşmelerinden sonra güney ve doğu kesimlerdeki kamplara taşındı.



Haseke iline bağlı Şeddadi beldesi, Rakka il merkezinin kuzeyi ve Tabka’da ABD'li askeri danışmanların eğittiği yaklaşık 700 terörist, YPG/PKK saflarına katıldı.



Büyük kısmı Arap kökenli bu kişilere ideolojik eğitimi ise YPG/PKK verdi.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) alınan bilgiye göre, söz konusu eğitimde iç güvenlik, el yapımı patlayıcı tespit ve imha eğitimi, kontra-terör konularında danışmanlık veriliyor.



2015'ten bu yana DAEŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.



YPG/PKK, Suriye'nin üçte birinde işgalini sürdürüyor.

