ABD Venezuela açıklarında 3'üncü petrol tankerine el koydu

Karayipler'de savaş çanlarının çalmasına neden olan gerilim her geçen gün daha da tırmanıyor.

Amerikan güçleri Venezuela açıklarında üçüncü kez bir petrol tankerine baskın yaptı. Panama bayraklı Bella 1 adlı petrol tankerinin yükleme yapmak üzere Venezuela'ya gittiği belirtildi. Bloomberg'ün haberine göre, baskın düzenlenen gemi Washington yönetiminin yaptırım uyguladığı listede yer alıyordu. Amerikalı bir yetkili yaptığı açıklamada, gemiye el konulmasına yönelik karar olduğunu duyurdu.

Dün de Amerikan ordusuna ait askeri bir helikopter açık denizde demirleyen petrol tankerine el koymuştu.

Birkaç gün önce ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela ile ticaret yapan tüm gemilere yönelik "tam ve eksiksiz abluka" ilan etmişti. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de dünkü geminin yaptırım listesinde olmasa bile Venezuela devletine ait petrol taşıdığını aktardı.

"ULUSLARARASI KORSANLIK EYLEMİ"

Venezuela hükümeti ise tanker müdahalesini “Uluslararası korsanlık eylemi” olarak niteledi. Açıklamada, "Mürettebatının zorla kaybedilmesini kınıyor ve reddediyoruz." denildi. Venezuela yönetimi, olayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşıyacaklarını da aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, son aylarda Karayipler'e geniş çaplı askeri yığınak yaparak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıyı artırdı. ABD ordusu, bölgede uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle çok sayıda tekneyi vurdu ve bu saldırılarda 80'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Trump'ın ablukayla Nicolas Maduro yönetiminin gelir kaynağını kesmeye çalıştığı belirtiliyor. Sektör uzmanlarına göre, Venezuela petrolünün ihraç edilememesi ülkedeki depoların dolu ve petrolün atıl kalmasına neden olacak. Bu sayede Caracas hükümeti petrol kuyularını kapatmak zorunda kalacak.