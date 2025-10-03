ABD, Venezuela açıklarında bir gemiye daha saldırdı: 4 ölü

ABD güçleri, Venezuela açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir gemiyi daha vurdu. Saldırıda 4 kişi öldürüldü.

, "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" kapsamında Güney Amerika açıklarındaki saldırılarını sürdürüyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, yasa dışı uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir gemiye düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Hegseth, X hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun kıyıları açıklarındaki uluslararası sularda gerçekleştirildiğini belirtti.

Hegseth, “Amerikan halkına yönelik saldırılar sona erene kadar bu operasyonlar devam edecek” ifadelerini kullandı.

TRUMP: ABD BÖLGESİNE GİRMEDEN VURULDU

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı paylaşımda "Bu sabah 25 bin ila 50 bin kişinin ölümüne neden olacak kadar uyuşturucuyla yüklü bir tekne, Venezuela kıyılarının açıklarında ABD bölgesine girmeden vuruldu" ifadelerini kullandı.

Bu, son haftalarda gerçekleşen en az dördüncü benzer oldu.

