ABD, Venezuela açıklarında petrol tankerine el koydu

"Narko-teröristlerle mücadele" geretçesiyle Latin Amerika'da "Güney Mızrağı" adlı bir askeri harekât başlatan ABD, Caracas'la gerginliği daha da artıracak yeni bir adım attı. Eylül ayından bu yana 20'den fazla botu uyuşturucu taşıdıkları iddiasıyla vuran 80'den fazla kişiyi öldüren ABD ordusu, bu defa Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koydu.

Operasyonu ilk olar ABD Baykan Donald Trump duyurdu. Beyaz Saray'da iş insanlarıyla buluşan Trump burada yaptığı açıklamada Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koyduklarını söyledi. Fazla detay vermeyen Trump "Olayla ilgili fotoğraflar bu aralar açıklanır. Bunun detaylarını ilgili kişilerle konuşursunuz. Çok iyi bir gerekçeyle buna el konuldu." ifadelerini kullandı.

OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

Kısa süre sonra ABD Adalet Bakanı Pam Bondi FBI, İç Güvenlik Bakanlığı ve Sahil Güvenliği’nin, ABD ordusunun desteğiyle yaptırıma tabi bir petrol tankerine el koyduğunu açıkladı. Bondi’nin sosyal medya hesabından paylaştığı 45 saniyelik videoda, iki helikopterin gemiye yaklaştığı ve kamuflajlı silahlı personelin halatlarla gemiye indiği görülüyor.

Trump yönetimi geminin adını açıklamadı. Ancak İngiliz deniz güvenliği şirketi Vanguard, el konulan geminin “Skipper” adlı tanker olduğunu bildirdi. ABD, eski adı "Adisa" olan tankere "İran petrol ticaretine karıştığı" gerekçesiyle yaptırım uyguladığı belirtildi.

Tankerin, Venezuela’nın ana petrol limanı Jose’den 4–5 Aralık tarihlerinde yaklaşık 1,1 milyon varil Merey tipi ağır ham petrol yükledikten sonra yola çıktığı açıklandı.