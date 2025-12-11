ABD, Venezuela açıklarında petrol tankerine el koydu
11.12.2025 04:27
Son Güncelleme: 11.12.2025 04:46
Reuters, AA
ABD askerleri Venezuela açıklarında bir petrol tankerine helikopterlerle baskın yapıp al koydu. Adalet Bakanı Bondi operasyonun görüntülerini paylaştı. Washington-Caracas arasındaki gerilimi tırmandıran baskın, küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.
"Narko-teröristlerle mücadele" geretçesiyle Latin Amerika'da "Güney Mızrağı" adlı bir askeri harekât başlatan ABD, Caracas'la gerginliği daha da artıracak yeni bir adım attı. Eylül ayından bu yana 20'den fazla botu uyuşturucu taşıdıkları iddiasıyla vuran 80'den fazla kişiyi öldüren ABD ordusu, bu defa Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koydu.
Operasyonu ilk olar ABD Baykan Donald Trump duyurdu. Beyaz Saray'da iş insanlarıyla buluşan Trump burada yaptığı açıklamada Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koyduklarını söyledi. Fazla detay vermeyen Trump "Olayla ilgili fotoğraflar bu aralar açıklanır. Bunun detaylarını ilgili kişilerle konuşursunuz. Çok iyi bir gerekçeyle buna el konuldu." ifadelerini kullandı.
OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI
Kısa süre sonra ABD Adalet Bakanı Pam Bondi FBI, İç Güvenlik Bakanlığı ve Sahil Güvenliği’nin, ABD ordusunun desteğiyle yaptırıma tabi bir petrol tankerine el koyduğunu açıkladı. Bondi’nin sosyal medya hesabından paylaştığı 45 saniyelik videoda, iki helikopterin gemiye yaklaştığı ve kamuflajlı silahlı personelin halatlarla gemiye indiği görülüyor.
Trump yönetimi geminin adını açıklamadı. Ancak İngiliz deniz güvenliği şirketi Vanguard, el konulan geminin “Skipper” adlı tanker olduğunu bildirdi. ABD, eski adı "Adisa" olan tankere "İran petrol ticaretine karıştığı" gerekçesiyle yaptırım uyguladığı belirtildi.
Tankerin, Venezuela’nın ana petrol limanı Jose’den 4–5 Aralık tarihlerinde yaklaşık 1,1 milyon varil Merey tipi ağır ham petrol yükledikten sonra yola çıktığı açıklandı.
ABD askerleri helikopterlerle tankere baskın düzenledi.
PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ
El koyma haberinin ardından piyasalar dalgalandı. Brent petrol 27 sent (yüzde 0,4) artışla varil başına 62.21 dolara yükseldi.
CARACAS'TAN TEPKİ
Venezuela hükümeti ise tankere el konulmasına tepki gösterdi. ABD’nin eylemini “açık hırsızlık” olarak tanımlayan Caracas, ülkenin egemenliğini savunacaklarını yineledi.
ABD'NİN ASKERİ YIĞINAĞI ARTIYOR
Donald Trump yönetimi, halihazırda Karayipler ve Doğu Pasifik'te donanma ve hava unsurlarının görev aldığı bir "uyuşturucuyla mücadele operasyonu" yürütüyor. Eylül ayı başından bu yana bölgedeki uluslararası sularda 20'den fazla tekneye saldırılar düzenlendi ve bu saldırılarda 80'den fazla kişi hayatını kaybetti.
ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ordunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4.5 milyon kişilik milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı 25 Kasım'da, Venezuela'daki Cartel de los Soles (Güneşler Karteli) yapısı resmi olarak yabancı terör örgütleri listesine eklenmiş ve karar kapsamında Maduro ile beraberindeki çeşitli üst düzey hükümet yetkililerinin de yapının üyesi olduğu iddia edilmişti. ABD Adalet Bakanlığı’ndan Ağustos ayında yapılan açıklamada da Maduro’nun yakalanması için başına 50 milyon dolar ödül konulduğunu belirtilmişti.
ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubu Karayipler'de konuşlandırılmıştı.
Önceki hafta Trump ile Maduro bir telefon görüşmesi yapmıştı.