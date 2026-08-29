ABD-Venezuela petrol için anlaştı. Trump: Dünya tarihinin en büyük anlaşmasını

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile konu hakkında yakın şekilde çalıştığını kaydetti.

ABD'nin, özel sektörle kurulan ortaklık aracılığıyla Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladığını aktaran Trump, "Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına az önce imza attık!" ifadesini kullandı.

Trump, anlaşmanın ABD'nin petrol rezervlerini iki katından fazla artıracağını ve ülkenin petrol arzını önemli ölçüde güçlendireceğini savundu.

DELCY RODRİGUEZ ANLAŞMAYI DOĞRULADI



Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile petrol anlaşması yaptıklarını doğrulayarak ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya teşekkür etti.



Rodriguez, ABD ile ilişkilerde "tarihi bir dönüm noktasını" yaşadıklarını kaydederek, anlaşmanın özel sektör temsilcilerinin katılımıyla petrol üretimini “kayda değer oranda artırmaya” imkan sağlayacağını belirtti.

ABD ile varılan mutabakat kapsamında Rodriguez, "65 milyar varillik kanıtlanmış potansiyel, 100 milyar doların üzerinde yatırım ve devlete 209 milyar dolardan fazla vergi geliri" getirecek 17 stratejik sahanın geliştirilmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Rodriguez, tarihi petrol anlaşmasının, dünyada kanıtlanmış en büyük ham petrol rezervlerine sahip Venezuela'nın hidrokarbon sanayisini geliştirmeye dönük "stratejik altyapısının ihyası ve yeniden inşasına yönelik kayda değer bir yatırım akışı" sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Söz konusu yatırımların önemine değinen Rodriguez, "Bu yatırımlar yalnızca sanayimizin ihyasına ve modernizasyonuna değil, aynı zamanda ülkemizin ekonomik büyümesine, yarımküremizin enerji güvenliğine ve uluslararası piyasalarda daha büyük bir denge sağlanmasına katkıda bulunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



MADURO SONRASI VENEZUELA

ABD özel kuvvetlerinin 3 Ocak’ta başkent Karakas’a düzenlediği operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro New York’a kaçırıldı.



Kaçırılmasının ardından Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini devraldı.



ABD ile işbirliğine hazır olduğunu vurgulayan Rodriguez, "ABD ve Venezuela halklarının yararına olacak şekilde, ikili işbirliğini güçlendirecek bir gündem üzerinde birlikte çalışmaya yönelik nazik niyetinden dolayı Başkan Donald Trump’a teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.