ABD-Venezuela teması. Trump, Rodriguez'le görüştü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin ABD'ye kaçırılmasının ardından Karakas-Washington hattında ilk üst düzey temas gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'nun ardından Venezuela'nın geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez'le telefon görüşmesi yaptı.

Rodriguez, uzun süren görüşmenin verimli ve nazik geçtiğini söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Venezuela'nın geçici lideri, Trump'la iki ülkeye de fayda sağlayacak bir çalışma gündemini görüştüklerini açıkladı. Görüşmeye ilişkin Trump da açıklama yaptı. ABD Başkanı, "Rodriguez harika biri. kendisi, bizim çok iyi çalıştığımız biri. Venezuela ile çok iyi anlaşıyoruz." dedi.

3 Ocak 2026'da ABD ordusu Venezuela'ya bir operasyon düzenlemiş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu eşiyle birlikte kaçırarak ABD'ye götürmüştü. Operasyonun ardından yaptığı açıklamalarda ABD'nin bir süre Venezuela'yı yöneteceğini söyleyen Trump, bir başka konuşmasında da kararları kendisinin verdiğini söylemişti.

ABD'nin Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenmişti.