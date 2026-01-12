ABD Venezuela'da gizli silah mı kullandı?

Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu yakalayıp, kaçırdığı operasyonun yankıları sürüyor. Operasyon sırasında 100 asker hayatını kaybetti.



Hayatta kalanlara göre hepsi aynı anda başlarının içeriden patladığını hissederek yere yığılmış, burunları kanamış ve kan kusanlar olmuş.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu korumakla görevli askerlerden biri operasyon gecesini anlatırken, "Bir anda radarlarımız kesildi, ardından da bir ses dalgası fırlatıldı. Başımın içeriden patladığını hissettim. Hepimizin burnu kanadı. Bazılarımız kan kustu. Hareket edemedik" ifadelerini kullandı.

İfadeler ABD'de yayımlanan New York Post gazetesinden. Nöbette olan asker arkadaşlarının bir anda yere düşüp etkisiz hale geldiğini, ardından da helikopterden inen sadece 20 kişilik Amerikalı özel timin, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşini yakaladığını anlattı. İddialara göre ABD bu operasyonda normalde toplumsal olaylarda caydırıcı amaçlı kullanılan bir teknolojiyi geliştirip, silah olarak kullandı.



Amerika, Maduro'yu hangi silahla kaçırdı? Uzmanlar ne diyor?



Savunma Sanayi Araştırmacısı Anıl Şahin söz konusu iddialara yönelik NTV'ye şunları anlattı:

"Bildiğimiz ses dalgasını bunlar bir yöne doğru iletiyorlar ancak, bu ses dalgalarının desibeli çok şiddetli olduğu için karşı taraftaki insanlar için merkezi sinir sistemini geçersiz kılacak bazı hamleler gerçekleştirebiliyor.

Ancak Venezuela tarafında, söz konusu sonik silahın iç kanamaya ve şiddetli mide bulantısına yol açtığı söyleniyor. Bu o sistemin biraz daha yüksek seviyelerde yayın yaptığı ihtimalini akıllara getiriyor."

Uzmanlara göre operasyonda ABD'nin elektronik harp unsurları da kullanılmış olabilir.

MADURO VE EŞİ NASIL KAÇIRILDI?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenmişti.