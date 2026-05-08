ABD, Venezuela'daki zenginleştirilmiş uranyumu aldı

ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Venezuela 'nın başkenti Caracas'taki "RV-1" reaktöründe bulunan 13,5 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum ülkeden çıkarıldı.

Açıklamada, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum için belirlenen yüzde 20 eşiğinin üzerine çıkarılan bu malzemenin, 1991 yılında reaktörün araştırma faaliyetlerinin sona ermesinin ardından fazlalık haline geldiği belirtildi.

Uranyumun, reaktörden güvenli bir şekilde çıkarılmasının ardından Venezuela'da bir limana götürüldüğü ve burada özel bir nakliye gemisine aktarılmasının ardından ABD'ye gönderildiği bilgisi verilen açıklamada, bu malzemenin, "işleme ve yeniden kullanım" amacıyla South Carolina eyaletindeki "Savannah River Site (SRS)" tesisine nakledildiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD Enerji Bakanlığına bağlı Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) Başkanı Brandon Williams'ın, "Venezuela'daki tüm zenginleştirilmiş uranyumun güvenli bir şekilde çıkarılması, dünyaya yeniden ayağa kalkmış ve yenilenmiş bir Venezuela'nın varlığını gösteren bir başka sinyal niteliğinde." ifadesine yer verildi.