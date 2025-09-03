ABD, Venezuela'dan kalkan gemiyi vurdu: 11 ölü

ABD, Venezuela gerilimi zirveye taşıyacak bir adım attı.



ABD donanması, Karayipler'in güneyinde Venezuela'dan ayrılan ve uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir gemiye saldırı düzenledi.



Saldırıyı duyuran ABD Başkanı Trump "Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela'dan geliyordu. Biz de o gemiyi alaşağı ettik." ifadelerini kullandı.



Saldırıda "11 narkoteröristin öldürüldüğünü" söyleyen Trump, bölgeden gelen uyuşturucu ile mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da olaya dair açıklama yaptı.



"ABD ordusu, Venezuela'dan ayrılan ve uyuşturucu terör örgütü tarafından işletilen bir uyuşturucu gemisine karşı ölümcül bir saldırı düzenledi.” ifadelerini kullandı.



GERİLİM TIRMANIYOR



Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle "Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele" iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.



ABD hükümeti, 8 Ağustos'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun tutuklanmasına yarayacak bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.



Trump'ın talimatıyla Karayipler bölgesine, Venezuela açıklarına bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubu gönderilmişti.



Maduro da ABD'nin bu adımına karşılık "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz." diyerek rest çekmişti.