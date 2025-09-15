ABD, Venezuela'dan yola çıkan tekneyi vurdu: Üç ölü

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu sabah emrimle, ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) sorumluluk alanında son derece şiddetli uyuşturucu kartellerine ve narkoteröristlere karşı ikinci kinetik saldırı gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

Trump, saldırıda "3 kartel üyesinin öldürüldüğünü" söyledi.

"ÖLÜM VE SAVAŞIN EFENDİSİ"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu “ölüm ve savaşın efendisi” olarak nitelendirdi ve ABD saldırılarına karşı ülkesinin meşru müdafaa hakkını “tam olarak” kullanacağını söyledi.



Washington, Maduro’yu kokain kaçakçılığı karteline liderlik etmekle suçluyor ve geçen ay hakkında konan yakalama ödülünü 50 milyon dolara çıkarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın sekiz savaş gemisini Venezuela açıklarına göndermesi ve 2 Eylül’de 11 kişinin bulunduğu bir sürat teknesini vurması ise, iki ülke arasındaki gerilimi zirveye taşımıştı.

