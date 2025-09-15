ABD, Venezuela'dan yola çıkan tekneyi vurdu: Üç ölü

ABD Başkanı Trump, Amerikan ordusunun Venezuela’ya ait bir "uyuşturucu karteli" teknesine operasyon düzenlediğini açıkladı. Saldırıda üç kişinin öldüğü bildirildi.

Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu sabah emrimle, ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) sorumluluk alanında son derece şiddetli kartellerine ve narkoteröristlere karşı ikinci kinetik saldırı gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

Trump, saldırıda "3 kartel üyesinin öldürüldüğünü" söyledi.

"ÖLÜM VE SAVAŞIN EFENDİSİ"

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu “ölüm ve savaşın efendisi” olarak nitelendirdi ve ABD saldırılarına karşı ülkesinin meşru müdafaa hakkını “tam olarak” kullanacağını söyledi.

Washington, Maduro’yu kokain kaçakçılığı karteline liderlik etmekle suçluyor ve geçen ay hakkında konan yakalama ödülünü 50 milyon dolara çıkarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın sekiz savaş gemisini Venezuela açıklarına göndermesi ve 2 Eylül’de 11 kişinin bulunduğu bir sürat teknesini vurması ise, iki ülke arasındaki gerilimi zirveye taşımıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...