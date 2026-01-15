ABD Venezuela'nın petrolünü "indirimli" sattı. 500 milyon dolar
15.01.2026 10:59
Erdem Güzel
ABD, 500 milyon dolar değerinde Venezuela petrolü satışı yaptı. Alıcılara "indirimli fiyat" önerildiği belirtildi.
ABD "geçiş süresinde kontrol edeceğiz" dediği Venezuela'nın en önemli kaynağı petrolde ilk satışını yaptı.
Kaynaklara göre ABD, 500 Milyon Dolar değerinde bir Venezuela petrolü satışı gerçekleştirdi.
Önümüzdeki haftalarda başka satışların da gerçekleşeceği belirtildi. Satışın kime ve nereye yapıldığına dair detaylar henüz paylaşılmazken Trump yönetiminin petrol şirketleriyle süren görüşmelerinin olduğu ifade edildi.
Potansiyel Venezuela petrolü müşterisi arayan ABD'nin, çıkan Venezuela ham petrolü için alıcılara Kanada gibi ülkelerle rekabet için "indirimli fiyat" önerdiği belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da petrol endüstrisinin yeniden kurulması için yaklaşık 100 Milyar Dolar gerektiğini söyledi. Petrol şirketlerini ülkede yatırıma çağıran Trump'a ExxonMobil Ceo'su Darren Woods'dan karşılık gelirken Woods, yetkililere "yatırım yapılabilir değil" dedi.
Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'nın Cabrutica'daki ağır ham petrol rafinerisi
NE OLMUŞTU?
3 Ocak 2026'da ABD düzenlediği operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymuş ve ABD Başkanı Trump Venezuela'nın ABD tarafından bir süre kontrol edileceğini söylemişti.
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD'nin süresiz olarak “kontrol edeceğini” açıkladığı petrol satışından elde edilecek her 1 doların ülkesinin sağlık sisteminin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik harcanacağını söyledi.